Inflacyjna niespodzianka. Zbiór komentarzy analityków

Główny Urząd Statystyczny przekazał, że w kwietniu 2023 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w porównaniu do ubiegłego roku o 14,7 proc., a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,7 proc. Jakie prognozy dotyczące cen na najbliższe miesiące wygłaszają analitycy?

Dane statystyczne GUS-u skomentowali na Twitterze analitycy banków Pekao S.A., ING Bank Śląski i PKO BP.

Analizy Pekao

Jak co miesiąc, GUS podaje tylko wybrane szczegóły. Ich porównanie z naszymi założeniami wskazuje na przeszacowanie poziomów cen w kategoriach niebazowych: ceny paliw spadły o 1,2 proc. mdm (zakładaliśmy spadek o 0,6 proc. mdm), ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły jedynie o 0,5 proc. W istocie rzeczy kwiecień był pierwszym od półtora roku miesiącem (nie licząc lutego 2022 r., kiedy weszła w życie Tarcza Antyinflacyjna), w którym ta kategoria zdrożała w mniejszym tempie niż implikowane przez wieloletnie wzorce sezonowe - wskazali ekonomiści.

Jak zauważyli, kategorie bazowe trzymały się w kwietniu mocno. Według szacunków analityków banku inflacja z wyłączeniem cen żywności i energii ustabilizowała się w kwietniu na poziomie 12,3 proc. rdr, co by oznaczało wzrost cen bazowych o 1,4 proc. mdm po wyłączeniu czynników sezonowych i kalendarzowych.

Nasze przewidywania na kolejne miesiące nie uległy zmianie pod wpływem kwietniowego CPI. W naszej opinii kwiecień powinien wyznaczyć szczyt inflacji bazowej, a w kolejnych miesiącach inflacja będzie hamować, by osiągnąć ok. 8 proc. rdr w ostatnim kwartale” - przewidują.

ING Economics Poland

(…) kończący się miesiąc był kolejnym okresem spadku inflacji, chociaż struktura tego spadku nie daje powodów do optymizmu – stwierdzono w komentarzy ekonomistów ING Banku Śląskiego do piątkowych danych GUS.

Analitycy banku wskazali, że za spadek rocznego wskaźnika inflacji względem marca odpowiadały przede wszystkim ceny żywności. W kwietniu żywność podrożała o 19,7 proc., licząc rok do roku, wobec 24 proc. w marcu, co obniżyło roczny wskaźnik inflacji ok. 1,1-1,2pkt. proc. Poza tym po raz pierwszy od ponad dwóch lat ceny paliw były nieznacznie niższe niż rok wcześniej (o 0,1 proc.). Obniża się także roczne tempo wzrostu cen energii.

Według szacunków ekonomistów utrzymała się wysoka inflacja bazowa, która w kwietniu wynosiła ponad 12 proc. (w marcu było to 12,3 proc.)

Dzisiejsze dane potwierdzają, że inflacja pozostaje poważnym problemem. Cieszy jej spadek, ale odbywa się on głównie za sprawą wygasania szoku energetycznego, a w kwietniu został wsparty silnym efektem bazowym na cenach żywności. Naszym zdaniem uporczywość inflacji bazowej wynika z faktu, że bariera popytu dla podwyżek cen jest wciąż zbyt mała – oceniono w komentarzu ING BSK.

Wskazano w nim, że choć obecnie mamy do czynienia ze spadkiem konsumpcji, to jednak po kilku latach boomu i dużego wzrostu dochodów realnych firmy mają możliwości przerzucania kosztów na ceny. Ponadto przedsiębiorstwa prawdopodobnie wciąż zużywają zapasy surowców i materiałów kupione na górce cenowej.

Wzrost cen bazowych w ostatnich miesiącach przekracza 1 proc. m/m, co sugeruje, że presja cenowa utrzymuje się na wysokim poziomie, a sprowadzenie inflacji do celu będzie dużym wyzwaniem dla NBP i nie nastąpi szybko. Na koniec 2023 widzimy główny wskaźnik inflacji poniżej ale blisko 10 proc. – stwierdzono w komentarzu ING BSK. W naszej ocenie w kontekście uporczywie wysokiej inflacji bazowej w 2023 nie będzie warunków do obniżek stóp procentowych, a cykl łagodzenia polityki pieniężnej rozpocznie się pod koniec III kw. 2024 r. – dodano. Wnioski z danych o CPI w kwietniu: -dalszy spadek inflacji z lutowego szczytu (18,4%r/r ->14,7%r/r), ale na bazie ustępowania zewnętrznych szoków w energii i paliwach (wykres) -żywność lepiej, tylko +0,5%m/m, to już nie są wzrosty 5-8x wyższe niż sezonowe, tylko 1.3x sezonowość

Analitycy PKO BP

Inflacja w kwietniu spadła do 14,7% r/r z 16,1% r/r w marcu (PKO: 14,8% r/r). Spadkowi sprzyjały efekty bazowe oraz normalizacja cen żywności i energii. Inflacja bazowa też się obniżyła – wg nas do 12,1% r/r z 12,3% r/r w marcu, chociaż jej impet nadal jest wysoki.

pap, TT, jb