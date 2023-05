Panika rozszerza się w USA! Upada kolejny bank

Inflacja w USA w lutym wyniosła 0,4 proc. miesiąc do miesiąca, jednak w ujęciu rocznym spadła z 6,4 do 6 proc. - podało we wtorek Biuro Statystyk Pracy (BLS). Według "Wall Street Journal", powolny spadek inflacji przy zamieszaniu związanym z upadłością banków postawi Rezerwę Federalną przed trudną decyzją w sprawie podwyżki stóp procentowych