Lubisz przekąski? Wypróbuj te zdrowsze

Tak zwane „przekąszanie” pomiędzy posiłkami jest częstym zjawiskiem. Najchętniej sięgamy po nasze ulubione słodkie lub słone produkty

Z reguły jest to żywność wysokoprzetworzona, niekoniecznie będąca dla nas zdrowa. Dobrze więc spróbować nowych smakołyków, które nie tylko świetnie smakują, ale także są bardziej wartościowe i odżywcze.

Czy przekąski to w ogóle dobre rozwiązanie?

Podjadanie jest jednym z tych niekoniecznie polecanych nawyków żywieniowych. Po spożyciu posiłku powinniśmy dać naszemu układowi pokarmowemu czas na jego strawienie i „ułożenie się w żołądku”. Natomiast dostarczanie sobie w tym czasie dodatkowej porcji pokarmu zaburza cały ten proces. Nasz poziom glukozy zamiast spadać i zatrzymać się na odpowiednim poziomie, nagle gwałtownie rośnie. Pobudzamy do pracy również enzymy trawienne wraz z całą resztą układu trawiennego. Toteż zasadniczo powinniśmy unikać podjadania pomiędzy posiłkami, a raczej skupić się na prawidłowo dobranym pod kątem energetycznym oraz odżywczym głównym posiłku.

Chipsy z suszonych warzyw lub owoców

Dobrze sprawdzają się jako zamiennik popularnych chipsów oraz innych chrupiących przekąsek. Możemy je przygotować samodzielnie lub zaopatrzyć się w nie w sklepie. Miejmy jednak na uwadze, że tak podane owoce w 100 gramach mają więcej cukru, więc uważajmy na ich ilość.

Orzechy

Pełno w nich dobroczynnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Dostarczają dużo błonnika oraz białka, przez co zmniejszają ochotę na dalsze podjadanie. Są uzależniające, zwłaszcza te solone lub w posypkach oraz polewach, więc uwaga na wielkość porcji. Wybierajmy więc orzechy surowe lub prażone bez użycia olejów. Chcąc jednak wzbogacić takie orzechy w smak, możemy lekko je lekko samodzielnie posolić. Ponadto są wysokokaloryczne i łatwo nimi przekroczyć swoje dzienne zapotrzebowanie kaloryczne. Garść 30 gramów dziennie w zupełności powinna wystarczyć.

Owoce, te świeże oraz mrożone

Jako alternatywa dla słodyczy, ciekawym pomysłem jest podanie owoców w formie zdrowego talerza lub jak kto woli sałatki owocowej. Wzajemnie dobrze komponują się jabłka pokrojone w ćwiartki, banany w grubszych plastrach, mandarynki lub pomarańcze oraz winogrona czy gruszki. W sezonie letnim natomiast korzystajmy z truskawek, borówek, jeżyny oraz malin. Zimą za to kupujmy mrożone owoce letnie, z których pomocą na przykład przygotujemy niskocukrowe galaretki.

Czekolada o dużej zawartości kakao

Nie wszystkie rodzaje czekolady są niezdrowe. Czekolada mleczna oraz biała mają dosyć sporo cukru oraz mniejszy procentowy udział masy kakaowej, a to właśnie ona jest najcenniejsza. Co innego czekolada gorzka. Im wyższy procent kakao, tym lepiej. Najlepiej celować w te czekolady zaczynające się od 70% kakao. Nie podnoszą one tak bardzo poziomu cukru we krwi oraz dostarczają dawkę błonnika, magnezu żelaza oraz, co ciekawe kofeiny. Poza tym kakao jest silnym przeciwutleniaczem. Z racji tego, że nie jest równie słodka i tak samo chętnie wybierana co na przykład czekolada mleczna, to najlepiej spożywać ja w towarzystwie czarnej lub z mlekiem, niesłodzonej kawy.

Jogurt naturalny

Schłodzony nie tylko doskonale orzeźwia, ale również świetnie smakuje. Dobrze łączy się z owocami lub orzechami. Ponadto jogurt do źródło białka oraz wapnia.

Filip Siódmiak