FOTOREPORTAŻ: Polsko-amerykańsko-NATO-wska Anakonda

Jesteśmy tutaj jako część wojsk NATO. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z żołnierzami z Polski, Rumunii i innych krajów sojuszniczych, którzy są tutaj obecni – powiedział w rozmowie z PAP sierżant sztabowy Krystian Zietara z armii USA.

Amerykańscy żołnierze z pierwszej dywizji piechoty biorą udział ćwiczeniach Anakonda-23. W sobotę na poligonie w Nowej Dębie na Podkarpaciu rozpoczęła się aktywna faza tego szkolenia. Anakonda-23 to największe w tym roku ćwiczenia polskich Sił Zbrojnych, udział w nich bierze w sumie kilkanaście tysięcy żołnierzy, m.in. z Polski, USA, Rumunii i Słowenii. Ćwiczenia potrwają do połowy maja br.

Jednym z żołnierzy, którzy uczestniczą w ćwiczeniach na poligonie w Nowej Dębie jest urodzony w Chicago sierżant sztabowy Krystian Zietara z amerykańskiej pierwszej dywizji piechoty.

Sierżant US Army Krystian Zietara podczas ćwiczeń „Anakonda-23” / autor: PAP/Darek Delmanowicz

Wojskowy rozmawia bardzo dobrze po polsku, czasami pomagając sobie wyrażeniami w języku angielskim. Zietara jest członkiem załogi czołgu Abrams, na kasku ma symbol Polski Walczącej. Jak opowiadał, polskie symbole są dla niego ważne. Dodał, że jeden z czołgów na którym służył nazwał Husarz.

Pytany, jak ocenia ćwiczenia, w których bierze udział, Zietara podkreślił, że bardzo się cieszy, że jest w Polsce. „Jesteśmy tutaj jako część wojsk NATO. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z żołnierzami z Polski, Rumunii i innych krajów sojuszniczych, którzy są tutaj obecni. Chcemy pokazać naszą solidarność w ramach sojuszu NATO” – powiedział.

Żołnierze podczas ćwiczeń Anakonda-23 na poligonie w Nowej Dębie / autor: PAP/Darek Delmanowicz

Zietara podkreślił, że współpracował z wieloma polskimi żołnierzami i - w jego ocenie - są bardzo dobrze wyszkoleni. „Oczywiście są różnice, ale czołg to czołg; jest troszkę inaczej, ale podobnie. Wspaniale jest być częścią tej wojskowej rodziny” – dodał.

Amerykański wojskowy podkreślił, że był już w Polsce kilka razy, odwiedzał swoją rodzinę, ale zawsze chciał przyjechać do Polski, jako żołnierz. I to jest jego pierwszy zawodowy pobyt w naszym kraju.

Wojskowy zaznaczył, że wcześniej był już na rotacji w Bułgarii, Niemczech i w Litwie. „Jednak zawsze jako żołnierz chciałem przyjechać do Polski, aby tutaj służyć. Wcześniej służyłem w innej brygadzie, która nie była wysyłana do Europy, dlatego wybrałem inną, właśnie po to, aby przyjechać na rotację do Polski. To jest spełnienie mojego marzenia jako Amerykanina polskiego pochodzenia ” – powiedział.