Uważajcie na „najniższą cenę”. Musi być czytelna

Szef Orlenu: Od 20 grudnia zmniejszą się daniny dla państwa. Spółka - zadeklarował - przełoży to na cenę w hurcie i dopilnuje obniżek na stacjach Orlenu, których jest ok. 1800 w całej Polsce. Działania rządu i koncernu pozwolą na obniżkę cen paliw o ok. 30 groszy na litrze