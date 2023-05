Prezes NBP: w II połowie 2023 r. płace będą rosły

Płace realne będą w drugiej połowie tego roku rosły i stosunkowo szybko przekroczą najwyższy poziom z roku 2022 - stwierdził podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

Według Glapińskiego polska gospodarka cały czas będzie się szybko rozwijać.

Prezes NBP przyznał jednocześnie, że płace realne w Polsce w ubiegłym roku się zmniejszyły, ale był to praktycznie najmniejszy spadek spośród krajów należących do Unii Europejskiej.

Jak wyjaśnił, siła nabywcza średniego wynagrodzenia, czyli tego, co można za przeciętną płacę kupić w 2022 roku, pomimo spadku, była na poziomie mniej więcej połowy 2021 roku.

Sytuacja gospodarcza w Polsce - mówię to z pełną świadomością - jest bardzo dobra na tle wszystkich innych krajów. Odrobiliśmy bardzo szybko pandemiczne straty. Bardzo było to trudne. Te straty były bardzo duże we wszystkich gospodarkach - powiedział prezes NBP Adam Glapiński. Jak dodał, nie wszystkie gospodarki to uzyskały.