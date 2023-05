Glapiński: Nie kończymy cyklu podwyżek, ale jesteśmy też gotowi do reakcji w drugą stronę

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie kończy cyklu podwyżek stóp procentowych i jest gotowa, w razie potrzeby, do reakcji zarówno w jedną, jak i w drugą stronę odnośnie poziomu stóp - powiedział Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP.

„Chciałbym uroczyście oświadczyć, że my nie kończymy cyklu podwyżek. Nie podjęliśmy takiej decyzji, w ogóle nie była ona dyskutowana. Nie dyskutujemy o zakończeniu cyklu, bo nie wiemy, co przyniosą najbliższe miesiące i kwartały” - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

„Jesteśmy gotowi reagować natychmiast, jeśli coś się dzieje inaczej, niż nasza projekcja przewiduje. Więc nie kończymy cyklu podwyżek. Jeśli będzie inflacja wyrywać się do góry z tego korytarza, który przewidujemy, to jesteśmy gotowi na reakcję. Ale też jesteśmy gotowi zareagować w drugą stronę, jeśli scenariusz będzie wyjątkowo dobry. Czy to będzie pod koniec tego roku? Zobaczymy, nic z góry nie można powiedzieć” - dodał szef banku centralnego.