Kiedy NBP złagodzi politykę pieniężną? Prognozy ekonomistów

W środę zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada nie zmieniła stóp procentowych

Tym samym główna stopa procentowa NBP, czyli referencyjna, wynosi nadal 6,75 proc., stopa depozytowa 6,25 proc., lombardowa 7,25 proc., dyskontowa weksli 6,85 proc., a redyskontowa weksli 6,8 proc.

Jak napisał ekonomista ING Banku, podczas konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński stwierdził, że inflacja obniża się w sposób stopniowy, ale szybki i jest najniższa od maja 2022. Szef banku centralnego - jak zauważył analityk - zwrócił uwagę, że inflacja bazowa zmienia się z opóźnieniem względem CPI i obecnie jest blisko szczytu lub na szczycie.

NBP oczekuje spadków inflacji bazowej w kolejnych miesiącach i kwartałach w ślad za głównym wskaźnikiem inflacji. Bank centralny spodziewa się, że do końca 2023 inflacja CPI obniży się do poziomu jednocyfrowego w przedziale 7-9 proc. Prezes NBP ma nadzieję, że będzie to bliżej 7 proc. - napisał.