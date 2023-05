Ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego?

Brytyjska organizacja FairCharge dokonała obliczeń kosztów ładowania samochodu elektrycznego w publicznej stacji oraz we własnym domu. Różnice sięgają tysięcy złotych.

Średni roczny koszt ładowania samochodu w publicznej stacji sięga 1838 funtów (ok 7800 zł), natomiast za ładowanie przy własnym domu tylko 323 funty.

Wyższy koszt ładowania w publicznych stacjach wynika głównie z wyższego podatku VAT, który wynosi 20 proc. Ładowanie samochodu w domu obciążone jest 5 proc. podatkiem. Tym samym, organizacja FairCharge chce zachęcić władze Wielkiej Brytanii do zniesienia różnicy w podatku, co ma jednocześnie zachęcić społeczeństwo do korzystania z samochodów elektrycznych.

W ciągu najbliższych lat samorządy miast Europy i Stanów Zjednoczonych będą musiały na szeroką skalę zapewnić możliwość ładowania samochodów elektrycznych. Wynika to z przegłosowanych przez Radę Unii Europejskiej regulacji, według których po roku 2035 będzie obowiązywał zakaz sprzedaży samochodów spalinowych.

Aby to było możliwe władze państw będą musiały zapewnić możliwość ładowania samochodów w publicznych ładowarkach na szeroką skalę. Według danych brytyjskiego rządu, ok 40 proc. z 33 mln pojazdów w kraju parkuje na ulicach. Liczba ta dotyczy osób, które nie posiadają domów i mieszkają w mieszkaniach.

W Polsce koszt pełnego naładowania samochodu elektrycznego na ładowarkach Greenway zaczyna się od 62,72 (1,60 zł/kWh).

pap, jb