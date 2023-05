„Czerwone koty” dla Ukrainy. Brak GPS nie przeszkadza

Amerykańska firma Red Cat Holdings przekaże 200 dronów swojej produkcji walczącym z Rosją siłom zbrojnym Ukrainy.

Według producenta, drony te mają wysoki stosunek mocy do masy, co zapewnia szerokie możliwości manewrowe. Bezzałogowe statki Red Cat mogą być używane w walce, kiedy brakuje sygnału GPS i jest on blokowany przez systemy walki elektronicznej - opisał w czwartek portal Militarnyj.

Firma planuje dostarczyć drony na Ukrainę w czerwcu bieżącego roku. Na liście znajdują się m.in. nowe „nocne” statki Teal 2 - są one specjalnie przystosowane do wykonywania trudnych zadań bojowych w nocy, wyposażone w kamerę termowizyjną Hadron 640R amerykańskiej firmy Teledyne FLIR. Teal 2 może przebywać w powietrzu przez 30 minut i wykonywać zadania w promieniu do 5 km na wysokości do 3 tys. metrów.

Teal 2 są już wykorzystywane w wojsku i przez siły paramilitarne. W zeszłym roku amerykańska agencja celna i ochrony granic podpisała umowę z firmą Red Cat na dostawę 54 bezzałogowych statków Teal 2.

PAP/RO

