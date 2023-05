Co z budżetem państwa? 800+, darmowe leki i bezpłatne autostrady

Propozycje programowe PiS: podniesienie świadczenia na dziecko do 800 zł, rozszerzenie dostępności bezpłatnych leków oraz wprowadzenie bezpłatnych autostrad „mają bardzo mocne oparcie w finansach państwa i w budżecie państwa” – zapewnił w poniedziałek wiceszef klubu PiS Wojciech Szarama.

Regionalną perspektywę dotyczącą wdrażania ogłoszonych niedawno propozycji programowych PiS politycy tej partii przedstawili podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Katowicach. Uczestniczyli w niej śląscy parlamentarzyści i samorządowcy PiS oraz wywodzący się z regionu wiceministrowie. Podkreślali symboliczny wymiar tego, że spotkanie zorganizowano w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności, w sali, której patronuje prezydent Lech Kaczyński.

Poseł Szarama ocenił, że nowe propozycje programowe PiS to „znakomita informacja dla Polaków”.

Wszystkie one mają bardzo mocne oparcie w finansach państwa i w budżecie państwa. Jeśli zostaną zrealizowane, w kieszeniach Polaków zostaną dodatkowe pieniądze. Będzie to wzmocnienie dla polskich rodzin, ale również dla polskiej gospodarki - powiedział wiceszef klubu PiS.

Wiceprzewodniczący sejmowej komisji zdrowia Bolesław Piecha ocenił podczas konferencji, że rozszerzenie programu bezpłatnych leków może być możliwe wcześniej niż zapowiadano, a więc jeszcze w tym roku, zamiast od 1 stycznia 2024 r. Wiceszef sejmowej komisji infrastruktury Jerzy Polaczek zadeklarował natomiast, że wprowadzenie bezpłatnych autostrad dla aut osobowych oznacza także to, że nie zostanie przedłużona wygasająca w 2027 r. koncesja dla spółki Stalexport Autostrada Małopolska na odcinek autostrady A4 Katowice-Kraków.

Uczestnicy konferencji wskazywali, że podwyższenie wartości świadczenia na dziecko do 800 zł ma uzasadnienie od początku przyszłego roku, wraz z rozpoczęciem realizacji nowego budżetu państwa.

Wprowadzenie tego obecnie jest niczym innym jak próbą rozbicia finansów państwa polskiego – ocenił Szarama. „Dlaczego od 1 stycznia? Bo wtedy zwalnia inflacja. Gdyby ten dodatek został wprowadzony szybciej, można by powiedzieć, że nie tyle napędzi gospodarkę, ile zostanie gdzieś tam połknięty” – argumentowała senator Ewa Gawęda.

Poseł Piecha ocenił, że rozszerzenie programu bezpłatnych leków m.in. o grupę seniorów między 65 a 70 lat (osoby powyżej 70 lat już korzystają z takich leków) oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia spowoduje, że na liście bezpłatnych leków będzie ich ok. 2-3 tys. Jak mówił, rozszerzenie programu oznacza dodatkowy koszt rzędu 1,5-1,6 mld zł, czyli wraz z obecnie realizowanym programem – ok. 2,4-2,6 mld zł. Ocenił, że NFZ jest w stanie to sfinansować.

Już dzisiaj istnieją przesłanki, żeby ten termin (rozszerzenia programu od 1 stycznia 2024 - PAP) skrócić. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad odpowiednią ustawą i rozporządzeniami (…), żeby jak najszybciej te grupy leków wprowadzić (…). Myślę, że program dla dzieci i młodzieży oraz poszerzenia dla seniorów będzie możliwy do realizacji jeszcze w tym roku – zadeklarował wiceszef sejmowej komisji zdrowia. Podkreślił też, że w minionych latach nastąpił skokowy wzrost wynagrodzeń w ochronie zdrowia.

Poseł Polaczek zapowiedział, że zmiany ustawowe, umożliwiające zniesienie opłat za przejazd aut osobowych na odcinkach autostrad państwowych Stryków-Konin i Gliwice-Wrocław, powinny być przyjęte na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Resort infrastruktury podejmuje też rozmowy z prywatnymi operatorami odcinków autostrad A2, A4 i A1.

Oczekujemy, że minister infrastruktury – tak jak to zresztą zapowiedział (…) zakończy i sfinalizuje te negocjacje w ciągu najbliższego roku. Efektem będzie na pewno obniżka kosztów przejazdu na odcinkach autostrad państwowych, na odcinkach innych operatorów, które są eksploatowane w Polsce” – powiedział szef sejmowej komisji infrastruktury. Z pespektywy naszego regionu, Śląska, jest to (zapowiedź bezpłatnych autostrad dla aut osobowych – PAP) bardzo wyraźny sygnał związany z nieprzedłużeniem koncesji dla spółki Stalexport Autostrada Małopolska, która eksploatuje odcinek autostrady A4 Katowice-Kraków – dodał poseł, przypominając, iż koncesja ta wygasa w 2027 roku. Myślę, że mogę w imieniu wszystkich parlamentarzystów tutaj obecnych, radnych, (…) zadeklarować, że oczekujemy, iż od 2027 roku ten odcinek autostrady A4 będzie zarządzany przez GDDKiA. Nie widzimy jasnych i przede wszystkim istotnych powodów, aby ten odcinek nie został przyjęty do zarządzania przez państwowego operatora, jakim jest GDDKiA – mówił Polaczek.

Podczas poniedziałkowej konferencji senator Gawęda podsumowała dotychczasowe dokonania rządu w zakresie polityki prorodzinnej i społecznej. Mówiła o efektach świadczenia Rodzina 500+ w zakresie likwidacji ubóstwa, wzrostu dzietności, a także aktywności kobiet, które – jaj oceniła – mogą wybierać, czy chcą wrócić do aktywności zawodowej, czy dłużej poświęcić się wychowaniu dzieci. Według niej, podniesienie świadczenia na dziecko do 800 zł oznacza „ponad 70 mld zł skierowanych w kierunku polskich rodzin, dzieci, kobiet, żeby polskim rodzinom żyło się lepiej”.

Uczestniczący w konferencji wojewoda śląski Jarosław Wieczorek przytaczał dane makroekonomiczne, porównując obecną kondycję polskiej gospodarki i finansów z tymi sprzed ponad 7 lat. Ocenił, że „Polska rozwija się w sposób niesłychanie dynamiczny”. Jak mówił, w tym roku nominalny polski PKB przekroczy 3 bln zł (ponad 700 mld USD), wobec 1,7 bln zł (ponad 400 mld USD) w roku 2015.

Warto o tym powiedzieć, dlatego, że często podnosi się fałszywe argumenty, że inflacja powoduje, iż wzrost PKB nie jest tak znaczący i miarodajny. To jest niezaprzeczalny fakt (…) – ten wzrost (PKB) jest ogromny – mówił Wieczorek.

Wojewoda zauważył, że według danych Eurostatu, obecnie średnie PKB w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 79 proc. średniej unijnej, zaś na Śląsku jest to ponad 80 proc..

Bezrobocie w Polsce jest na historycznie niskich poziomach, nieco powyżej 5 proc. W woj. śląskim za kwiecień jest to 3,8 proc. – mówił Wieczorek, oceniając, iż „ponad 7 lat rządów Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, doprowadziło i prowadzi Polskę do tego, abyśmy byli bardzo silnym państwem gospodarczo”. Podkreślał wiarygodność rządu PiS. Głęboko wierzę, że wiarygodność, skuteczność, a przede wszystkim gigantyczna, katorżnicza, ciężka praca całego parlamentu i rządu daje możliwości i szanse rozwojowe każdemu z nas - każdemu obywatelowi, każdemu mieszkańcowi Polski, który dzisiaj w Polsce odnajduje swoje szanse na przyszłość dla siebie i dla swoich dzieci – podsumował wojewoda śląski.

Poseł Szarama zaapelował „do posłów opozycji, aby włączyli się w ten nurt propozycji PiS, aby nie dokonywali jakiejś jałowej blokady”. Szarama zapowiedział, że PiS przedstawi też „następne propozycje prorozwojowe, prospołeczne”.

pap, jb