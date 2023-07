Koszty propozycji rządowych? Min. Soboń podsumowuje

Propozycje, które zostały złożone przez rząd w ostatnich miesiącach: w tym m.in. podniesienie 500 plus do 800 plus oraz planowane rozszerzenie listy bezpłatnych leków i objęcie nią dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz osób po 65. roku życia odpowiadają ok. 0,8% PKB, wynika z wypowiedzi wiceministra finansów Artura Sobonia.

Te wszystkie propozycje, które dotychczas złożyliśmy, to jest mniej więcej 0,8% naszego PKB. Ja nie mówię, że to jest oczywiście mało, to są miliardy złotych, ale jest jeszcze przestrzeń do tego, aby składać propozycje, aby składać ofertę Polakom - powiedział Soboń w TVP1.

Pytany jak ta oferta ma wyglądać, powiedział: „z całą pewnością ona będzie musiała być dużo bardziej przemyślana, policzona i mądrzejsza - i taka będzie - niż naszych konkurentów.

Jeśli spojrzymy na całość sektora, bo to nie tylko budżet, bo naprawdę w budżecie mamy dobrą sytuację, mamy poduszkę płynnościową dzisiaj 117 mld zł, potrzeby pożyczkowe już w blisko 90% zapewnione na ten rok, a […] otwieramy dopiero II poł. tego roku. Mamy naprawdę tutaj stabilną sytuację, ale całość sektora to też sytuacja zmniejszania długu publicznego w stosunku do roku 2015 w relacji do PKB oczywiście - dodał.

ISBnews, jb