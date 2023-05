Nadchodzi Wielki mecz! Gortat Team vs Wojsko Polskie

27 maja 2023 to data szczególna, którą powinni znać i zapisać w swoich kalendarzach wszyscy fani nie tylko koszykówki, ale i sportu

Nie ma bowiem w naszym kraju większej imprezy promującej basket, ale też i takiej, która daje szansę zaprezentowania się na parkiecie przedstawicielom innych dyscyplin oraz innym profesji – w tym oczywiście wojskowych. Mowa oczywiście i Wielkim Meczu GORTAT TEAM vs WOJSKO POLSKIE! - zachęca fundacja Marcina Gortata na swojej stronie internetowej.

W Atlas Arenie pojawią się największe sportowe nazwiska w towarzystwie znanych i lubianych celebrytów, którzy rywalizować będą z zawsze bojowo i profesjonalnie nastawioną drużyną Wojska. Co więcej - ta odsłona będzie szczególna, bo jubileuszowa - dziesiąta. To kawał historii, która rozpoczęła się 15 lipca 2012 roku na warszawskim Torwarze, i gdyby nie dwuletnia przerwa spowodowana pandemią koronawirusa, tegoroczny mecz byłby już dwunastym!

W dotychczasowych dziewięciu spotkaniach pięć razy wygrywali wojskowi, cztery razy ekipa MG, która liczy na wyrównanie wyniku.

Dochód z meczu zasili cele statutowe Fundacji Marcina Gortata MG13, do których należy m. in. wsparcie utalentowanej sportowo młodzieży i ufundowanie stypendiów. Zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

Fundacja MG13/KG