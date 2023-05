Ministerstwo Zdrowia zmienia kurs wobec alternatyw dla papierosów?

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz, odnosząc się do profilaktyki antynikotynowej, przywołał działania rządu Wielkiej Brytanii

Jak stwierdził Andrusiewicz na antenie Radia Plus, brytyjski resort zdrowia otwarcie stawia na redukcję szkód spowodowanych paleniem papierosów, rozdając m.in. darmowe e-papierosy milionowi palaczy (patrz: Wielka Brytania: rząd w ramach walki z papierosami rozda milionowi palaczy darmowe e-papierosy).

Rzecznik polskiego ministerstwa przyznał, że „e-papierosy są zdrowsze niż tradycyjny papieros” i zapowiedział kampanię edukacyjną, zachęcającą Polaków do rzucania nałogu - czytamy na portalu ISBZdrowie.

Wypowiedź Rzecznika Ministerstwa Zdrowia nie do końca trzyma się reguł językowych. W kontekście wyrobów nikotynowych możemy mówić co najwyżej o skali ich szkodliwego wpływu na zdrowie, a nie o tym, czy są one „zdrowe” albo „zdrowsze”. Dostrzegam jednak w tej wypowiedzi dość istotną zmianę w narracji samego Ministerstwa Zdrowia” – komentuje dr Piotr Karniej, ekonomista i specjalista ds. zdrowia publicznego, członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Uniwersytet WSB MERITO Wrocław i Universidad de La Rioja, Fundacja „Trzy Końce” w Katowicach.

Ministerstwo Zdrowia zazwyczaj zasłaniało się brakiem jednoznacznych danych naukowych, które dokumentowałyby niższą szkodliwość alternatyw w porównaniu z papierosami. Takie dane są jednak dostępne. W Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Japonii, Holandii czy Belgii od lat prowadzi się nad nimi badania. Robią je albo wyspecjalizowane agendy rządowe tamtejszych ministerstw zdrowia, albo naukowe jednostki badawcze. W Polsce nie doczekaliśmy się jeszcze żadnego systemowego rozwiązania, które pozwoliłoby naszym badaczom na własną rękę ustalić stopień toksyczności różnych wyrobów z nikotyną. A do takich badań wzywa nas dzisiaj choćby Parlament Europejski. Na razie możemy więc polegać tylko na ustaleniach tych krajów, które takie badania robią – dodaje dr Piotr Karniej.