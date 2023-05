Zbliża się czas sezonowego wzrostu bezrobocia

Wskaźnik Przyszłej Inflacji obniżył się w kwietniu o 1,2 pkt wobec notowań sprzed miesiąca - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Wskaźnik spada od dziewięciu miesięcy, co stwarza perspektywę obniżki inflacji do ok. 13 proc. w ciągu najbliższych 3-6 miesięcy