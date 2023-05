Orlen zwiększa zasoby wydobywcze na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

PGNiG Upstream Norway, zawarł ze Sval Energi umowę kupna 10 proc. udziałów w koncesji PL211 CS, która obejmuje złoża Adriana i Sabina. Złoża te są oddalone ok. 20 km na południowy zachód od obszaru wydobywczego Skarv, który jest głównym ośrodkiem działalności Grupy Orlen na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

„Grupa Orlen jest dziś jednym z największych graczy, jeśli chodzi o poszukiwania i wydobycie ropy oraz gazu ziemnego w Norwegii. Silna pozycja w połączeniu z kompetencjami umożliwia nam efektywne zarządzanie portfelem koncesji, a tym samym skuteczną realizację strategicznego celu, jakim jest dwukrotne zwiększenie produkcji gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W ten sposób będziemy mogli zapewnić zdywersyfikowane, stabilne dostawy tego surowca do naszych odbiorców w oparciu o gaz pochodzący z naszego własnego wydobycia za granicą” – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Adriana to złoże gazowo-kondensatowe podczas gdy Sabina zawiera ropę naftową i gaz. Złoża zostały odkryte w I kw. 2021 r., a ich łączne zasoby wydobywalne – według wstępnych szacunków – mogą wynosić od 38 do 88 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Potwierdzenie tych wolumenów będzie możliwe po wykonaniu odwiertu rozpoznawczego, co zostało zaplanowane na IV kw. tego roku. Partnerzy koncesyjni zakładają, że produkcja na złożu Adriana rozpocznie się w roku 2029 r., a na złożu Sabina w 2033 r. Dzięki temu PGNiG Upstream Norway będzie mógł zrekompensować naturalny spadek wydobycia z aktualnie eksploatowanych złóż.

Nowe złoża zostaną podłączone do istniejącej infrastruktury wydobywczej poprzez eksploatowane przez PGNiG Upstream Norway złoże Ærfugl, w pobliżu Skarv. Wspomniana transakcja wymaga jeszcze zgody ze strony norweskiego Ministerstwa Ropy Naftowej i Energii. Po jej zatwierdzeniu partnerami koncesyjnymi PGNiG Upstream Norway będą Wintershall DEA (40 proc. udziałów, operator), Petoro (35 proc. udziałów) oraz Aker BP (15 proc. udziałów).

Łączne zasoby ropy i gazu, którymi dysponuje PGNiG Upstream Norway, to 346,6 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Spółka eksploatuje 17 złóż, z których wydobywa ok. 88 tys. baryłek ekwiwalentu dziennie. Po sfinalizowaniu nabycia udziałów we wspomnianej koncesji, Grupa Orlen będzie posiadała udziały w 99 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynetalnym.

Ogłoszona w I kwartale tego roku aktualizacja strategii Grupy Orlen, zakłada zwiększenie wydobycia gazu ziemnego w kraju i za granicą do ok. 12 mld m sześc. w roku 2030. Połowa ma pochodzić ze złóż znajdujących się na Norweskim Szelfie Kontynetalnym, co zostanie osiągnięte dzięki inwestycjom, na które PGNiG Upstream Norway zamierza wydać ok. 3 mld dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat.

Gaz ziemny, który jest pozyskiwany ze złóż w Norwegii, przesyłany jest do Polski gazociągiem Baltic Pipe.

PKN Orlen/rb