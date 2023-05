R. Telus w Brukseli: Krzyczą ci, którzy się boją

Krzyczą ci, którzy najbardziej się boją; to Donald Tusk pierwszy chciał powołania takiej komisji - powiedział we wtorek w Brukseli minister rolnictwa RP Robert Telus, poproszony o skomentowanie kontrowersji wokół powołania komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022.

Ci krzyczą, którzy najbardziej się boją. Ci, którzy apelowali, żeby ta komisja powstała, dziś, kiedy ta komisja powstała, najbardziej krzyczą, że to jest przeciwko nim. Dziś miałem spotkanie z ministrem rolnictwa Niemiec (Cemem Oezdemirem - PAP), który przyznał wprost: +nie słuchaliśmy Polski, gdy Polska mówiła, ze trzeba uważać na Putina i na jego rosnącą siłę w Europie; wtedy byliśmy przeciwko temu; dziś uważamy, że Polska miała rację+. Ale dziś to troszkę za późno” - relacjonował Robert Telus.

To co robiła Rosja w Polsce, to co robiła na Ukrainie, w całej Unii Europejskiej jest dobrą przesłanką, że trzeba te wpływy rosyjskie w Polsce sprawdzić. Gdyby nie mieli nic do ukrycia ci, którzy najgłośniej w Polsce krzyczą przeciwko tej komisji weryfikacyjnej, to by się nie bali, to by nie krzyczeli. Ale przypomnę, że to Donald Tusk pierwszy powiedział o tym, że taką komisję trzeba powołać. Dzisiaj dziwnie, że się boi - podkreślił minister.