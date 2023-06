Fogiel: Ukraina musi mieć jasną drogę do NATO!

W interesie nas wszystkich jest wdrożenie ustaleń ze szczytu NATO w Bukareszcie z 2008 r. i zarysowanie podczas zbliżającego się szczytu Sojuszu w Wilnie jasnej drogi dla członkostwa Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim - mówił szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel (PiS).

W czwartek 1 czerwca szefowie komisji spraw zagranicznych z 20 krajów opublikowali wspólne oświadczenie wzywające NATO oraz głowy państw i rządów, aby na szczycie NATO w Wilnie opracowano jasną ścieżkę akcesji Ukrainy do NATO a także wysłano jasny i silny sygnał gwarancji bezpieczeństwa dla tego kraju. „Jesteśmy pewni, że członkostwo Ukrainy w NATO ogromnie przyczyniłoby się do bezpieczeństwa Sojuszu i pomogłoby społeczeństwu Rosji wreszcie wyzbyć się imperialnych snów, których Putin używa w celu umacniania swojego reżimu. W związku z tym powinniśmy coraz głębiej integrować Ukrainę ze strukturami i procesami NATO przed jej wstąpieniem do NATO” - napisano w oświadczeniu.

Pod oświadczeniem podpisali się przewodniczący komisji spraw zagranicznych z 20 krajów, w tym Polski: szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel oraz szef senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Bogdan Klich. Ponadto swoje podpisy złożyli szefowie parlamentarnych komisji m.in. z: Albanii, Belgii, Bułgarii, Kanady, Czech, Danii, Estonii, Niemiec, Francji, Islandii, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Rumunii, Norwegii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych.

„Udało nam się zebrać 22. szefów komisji spraw zagranicznych z 20 krajów i przekonać, że w interesie nas wszystkich jest wdrożenie ustaleń z Bukaresztu i zarysowanie jasnej drogi dla członkostwa w NATO dla Ukrainy” - powiedział PAP Fogiel pytany o tę inicjatywę.

Jak dodał, parlamenty są demokratycznie wybranymi ciałami, a ich członkowie są przedstawicielami obywateli, więc ich głos powinien wybrzmieć szczególnie głośno. „Mamy nadzieję, że taki wspólny front 22 przewodniczących komisji z 20 krajów będzie wzięty pod uwagę przez decydentów, którzy spotkają się za miesiąc w Wilnie podczas szczytu NATO” - podkreślił poseł PiS.

Fogiel nawiązał jednocześnie do zakończonego w piątek w Wilnie spotkania przewodniczących parlamentów państw NATO. Polskę na tym spotkaniu reprezentowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek

„Na zorganizowanym przez przewodniczącą litewskiego Sejmu szczycie parlamentarnym krajów NATO rozmawialiśmy o globalnych wyzwaniach, które stoją przed Sojuszem: o kwestiach wewnętrznych związanych z przystosowaniem się do nowej sytuacji bezpieczeństwa, o konieczności - co wielokrotnie podnosiła strona polska - zwiększenia wydatków na obronność wśród krajów Sojuszu. Chcielibyśmy, aby podczas szczytu w Wilnie zapadła decyzja, że 2 proc. PKB na wydatki jest punktem wyjścia a nie celem, do którego zmierzamy” - powiedział Fogiel, który towarzyszył w Wilnie marszałek Witek.

Wśród pozostałych tematów piątkowego spotkania polityk PiS wymienił konieczność wzmacniania zdolności odstraszania NATO, zwiększanie sił NATO na wschodniej flance oraz zamianę misji Air Policing na stałą obronę powietrzną.

„Dyskutowaliśmy też o długoterminowym planie dla Ukrainy, związanym zarówno ze wsparciem działań militarnych, jak i z gwarancjami bezpieczeństwa, a także odbudową tego kraju, czy osądzeniem sprawców zbrodni wojennych” - relacjonował Fogiel.

