Ukraina w NATO? Jest stanowisko prezydenta Dudy

Zagadnienie przyszłości Ukrainy, jeżeli chodzi o jej członkostwo w NATO, było najbardziej żywym tematem pierwszego dnia szczytu NATO - powiedział prezydent Andrzej Duda w środę, drugiego dnia szczytu NATO w Wilnie.

Główne tematy szczytu to: agresja Rosji na Ukrainę, perspektywy przystąpienia Kijowa do Sojuszu oraz akcesja Szwecji do NATO. W środę odbędzie się m.in. posiedzenie nowo powołanej Rady NATO-Ukraina.

„Elementów, o których wczoraj dyskutowaliśmy jest dużo, to jest cały ciąg działań, które zmierzają do wzmocnienia wschodniej flanki NATO” - podkreślił prezydent.

Zastrzegł jednak, że „zagadnienie przyszłości Ukrainy, jeżeli chodzi o jej członkostwo w NATO było tematem najbardziej żywym, w sensie politycznym”.

Duda wskazał, że do ostatniej chwili trwały dyskusje i ustalenia, co do ostatecznej treści deklaracji, która we wtorek została przyjęta. „Jednak ta wyraźna zapowiedź przyjęcia Ukrainy do NATO jest. Przyjęcie, że Ukraina będzie zwolniona z Membership Action Plan - to jest bardzo ważne” - podkreślił prezydent. Wskazał, że przekształcono też komisję NATO-Ukraina w radę NATO-Ukraina.

„Całe przyjęcie pomocy planu pomocy dla Ukrainy ma ogromne znaczenie” - podsumował.

PAP/ as/