KGHM współorganizatorem konferencji o neuroróżnorodności

W ramach pilotażowego programu edukacyjnego prowadzonego przez KGHM dla pracowników „Równi w różnorodności” odbyła się specjalna konferencja oraz warsztaty. W pałacu w Krotoszycach specjaliści i przedstawiciele biznesu rozmawiali o zjawisku neuroróżnorodności oraz budowaniu przyjaznego dla wszystkich środowiska pracy

Wydarzenie „NEURORÓŻNORODNOŚĆ. Siła różnic, czyli jak tworzyć środowisko pracy czerpiące z potencjałów” patronatem objęło Ministerstwo Edukacji i Nauki. Partnerem KGHM przy prganizacji konferencji byli: Związek Dużych Rodzin 3 plus oraz Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

Bardzo dziękuję, że narodowy champion, jakim jest KGHM podejmuje tak ważny temat jak neuroróżnorodność. Miedziowa spółka rozumie innych ludzi i rozumie, że jesteśmy różni. Upowszechnianie wiedzy o neuroróżnorodności to Wasza siła. Dziękuje za to zaangażowanie - powiedziała podczas otwarcia konferencji Marzena Machałek, Wiceminister Edukacji i Nauki.

Marzena Machałek, sekretarz stanu, MEiN / autor: mat. prasowe

KGHM jest firmą różnorodną i na tym budujemy nasz potencjał. Projekt dotyczący neuroróżnorodności buduje świadomość w naszej organizacji, ale nie tylko. Ten temat dotyczy nie tylko naszych obecnych czy przyszłych pracowników, ale również ich rodzin. Współdziałanie z osobami z różnymi potrzebami tylko wzmocni naszą załogę - dodał Marek Makuch, dyrektor naczelny ds. zarządzania zasobami ludzkimi KGHM Polska Miedź S.A.

Zjawisko neuroróżnorodności coraz częściej przebija się w świadomości społecznej. Rokrocznie wiele firm, w tym KGHM, angażuje się w szereg akcji, jak choćby „Polska na niebiesko”, której zadaniem jest propagowanie świadomości na temat autyzmu. Autyzm, to jednak nie jedyne zaburzenie, które mieści się w tym pojęciu. Wymienić można również ADHD, dysleksję, dysgrafię, dyskalkulię, zespół Tourett’a czy wysoko wrażliwą osobowość.

Miedziowa spółka podejmuje również własne działania jak pilotażowy projekt dla pracowników KGHM i przedstawicieli szkół patronackich w Zagłębiu Miedziowym „Równi w różnorodności”. Zorganizowane zostały specjalne warsztaty, wykłady poprowadzili specjaliści z Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni. Uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in. o tym, jak funkcjonują osoby neuroróżnorodne na rynku pracy. Ważnym tematem była integracja zespołów z udziałem osób neuroróżnorodnych.

Marek Makuch, dyrektor naczelny ds. zarządzania zasobami ludzkimi KGHM Polska Miedź S.A. / autor: mat. prasowe

Podczas spotkania w Krotoszycach podsumowane zostały dotychczasowe działania KGHM, ale nie zabrakło też wykładów czy szkoleń dla uczestników. W trakcie panelu dyskusyjnego z udziałem przedstawicieli biznesu pojawiły się pomysły, ale też sprawdzone praktyki związane z budowaniem przyjaznego dla wszystkich środowiska pracy. Dyskusja dotyczył też możliwości wsparcia neuroróżnorodnych uczniów w systemie edukacji w Polsce.

Badania wskazują, że zjawisko neuroróżnorodności może dotyczyć od 15 do 20 proc. ogólnej populacji. W praktyce oznacza to, że w swoim otoczeniu spotykamy się na co dzień z osobami neuroatypowymi, nie tylko w przypadku dzieci i młodzieży, ale również w środowisku zawodowym. Próby zdobycia odpowiedniej wiedzy jak funkcjonuje mózg osób nietypowych, nauczenie się właściwego z nimi obchodzenia, a przede wszystkim czerpania z ich pozytywnych aspektów zaczynają być coraz powszechniejsze wśród świadomych pracodawców.

mat. prasowe, mw

