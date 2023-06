Premier: chcemy jak najbliżej współpracować z samorządami

W Kaliszu odbywa się w poniedziałek Wielkopolskie Forum Samorządowe, organizowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

Podczas wystąpienia online, otwierającego spotkanie, szef rządu zadeklarował, że jeśli wyborcy ponownie zaufają PiS, to rząd będzie kontynuować obecną politykę inwestycyjną.

Przyznał, że często ze strony samorządowców słyszy głosy krytyki dotyczące obniżki podatków. Jak wskazał, to są środki, które zostają w kieszeniach obywateli.

Podkreślał ponadto, że dzięki uszczelnieniu systemu finansów publicznych inwestycje były i są możliwe, a także możliwe były obniżki podatków.

Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę podczas wystąpienia, że za nami seria kryzysów: pandemia, kryzys energetyczny, wojna na Ukrainie, inflacja.

Ale jak spojrzymy do tabel z budżetem to jasno wychodzi, że dochody JST i nadwyżki budżetowe - u wielu z was również - są dziś nieporównywalnie większe i dające perspektywy dobrego wzrostu inwestycji, wzrostu gospodarczego w waszych samorządach - mówił premier.