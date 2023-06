W PPK jest prawie 15,7 mld zł

Wartość aktywów netto w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) wzrosła o 810 mln zł i wynosi 15,68 mld zł – poinformował PFR Portal PPK. W PPK uczestniczy 3,31 mln osób z 312 tys. firm.

Jak informuje PFR Portal PPK, aktualna partycypacja w programie wynosi 43,80 proc., przy czym największa jest w firmach zatrudniających ponad 250 osób (67,91 proc.). W sektorze prywatnym partycypacja wynosi 49,93 proc., a w publicznym 25,52 proc.

Średni wiek osób oszczędzających w PPK sięga 39 lat. Przy czym 72,12 proc. to osoby w wieku między 30 a 54 lat; 21,34 proc. w wieku 18-29 lat i najmniej osoby po 55 roku życia 6,54 proc.

Funduszami zarządza 17 instytucji finansowych, a średni koszt prowadzenia PPK kształtuje się na poziomie 0,33 proc. Jak wylicza PFR Portal PPK, na rachunku uczestnika PPK zarabiającego 5 300 zł, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., w zależności od grupy FZD (fundusz zdefiniowanej daty), znajduje się średnio od 4 967 zł do 5 717 zł więcej niż on sam wpłacił do PPK. To oznacza zysk w wysokości od 112 proc. do 128 proc. zysku.

PFR Portal PPK/rb