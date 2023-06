Obajtek: Niemal jednogłośne absolutorium dla zarządu Orlenu

Akcjonariusze obecni na ZWZ niemal jednogłośnie udzielili absolutorium dla zarządu, wyrażając poparcie dla kierunku strategicznej transformacji spółki i budowy silnego, regionalnego koncernu multienergetycznego - wskazał w środę na Twitterze prezes Orlenu Daniel Obajtek.

W środę odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZ) PKN Orlen, które zdecydowało m.in. o przeznaczeniu 6,385 mld zł na wypłatę dywidendy - co oznacza 5,5 zł na akcję, oraz zmianie nazwy spółki - z Polski Koncern Naftowy Orlen SA na Orlen SA.

„Akcjonariusze obecni na ZWZ niemal jednogłośnie udzielili absolutorium dla zarządu, wyrażając jednoznaczne poparcie dla kierunku strategicznej transformacji spółki i budowy silnego, regionalnego koncernu multienergetycznego” - przekazał w środowym wpisie na Twitterze prezes Orlenu Daniel Obajtek.

W lutym tego roku Orlen zaktualizował strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa w 2020 r., a także z Grupą Lotos i PGNiG w 2022 r. Aktualizacja zakłada, że do końca dekady nakłady inwestycyjne koncernu wyniosą ok. 320 mld zł.

W maju Orlen ogłosił skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał tego roku - jak podano wówczas w komunikacie, połączona Grupa Orlen wypracowała w tym czasie ponad 110 mld zł przychodów, z czego 8 proc. to zysk w wysokości 9,2 mld zł. Koncern zapowiedział jednocześnie, że na inwestycje związane z bezpieczeństwem energetycznym Polski, Grupa Orlen przeznaczy w tym roku 36 mld zł.

Publikując na początku czerwca dokument Polityka klimatyczna Grupy Orlen, koncern zapowiedział, że jego celem jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 r. W dokumencie wskazano m.in., że motywem przewodnim zaktualizowanej strategii Grupy Orlen do 2030 r. jest transformacja energetyczna.

Orlen to koncern prowadzący działalność w Europie Środkowej i Kanadzie. Udział Skarbu Państwa w spółce wynosi 49,90 proc. Koncern ma m.in. siedem rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie, oraz ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech i Czechach, a także na Słowacji, Litwie i Węgrzech. W listopadzie 2022 r. Orlen formalnie zakończył proces przejęcia GK PGNiG, największego dostawcy gazu w Polsce, a wcześniej Grupy Lotos - drugiego w kraju dostawcy paliw. Do Grupy Orlen należy też Energa, producent energii elektrycznej, oraz Anwil wytwarzający m.in. nawozy azotowe i tworzywa sztuczne.

Według danych publikowanych ostatnio przez Orlen Skarb Państwa ma 49,9 proc. akcji tej spółki, Nationale-Nederlanden OFE - 5,06 proc., natomiast pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 45,04 proc.

Czytaj też: PKN Orlen zmienia nazwę

Czytaj też: Premier Morawiecki: zmiany gwarancją budowy bogatej i bezpiecznej Polski

PAP/Twitter/kp