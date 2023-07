Znamy listę zwycięzców II edycji programu prewencyjnego Dobra Drużyna PZU

Sport, ruch, aktywność fizyczna – tego bez wątpienia potrzebują w większej ilości dzieci w Polsce. Nie ma lepszego przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym takim jak otyłość, cukrzyca, zwyrodnienia kręgosłupa czy choroby kardiologiczne niż nauczenie od najmłodszych lat aktywnego i zdrowego trybu życia. PZU – największy polski ubezpieczyciel - stara się wspierać jak największą liczbę podmiotów oferujących zorganizowane zajęcia sportowe dla dzieci w ramach swojego prewencyjnego programu „Dobra Drużyna PZU”. W tym roku wsparcie trafiło do aż 450 klubów i stowarzyszeń sportowych z całej Polski

Bardzo się cieszę widząc, jak wiele pozytywnej energii w młodych Polakach wyzwolił program Dobra Drużyna PZU. To właśnie dla nich podjęliśmy inicjatywę, która skutecznie promuje sport wśród dzieci i młodzieży. Nasz pomysł niezwykle szybko zyskał wielką popularność i dziś program Dobra Drużyna PZU to 70 tys. młodych zawodników w całej Polsce. To dowód, że młodzi ludzie chcą trenować – trzeba im tylko zapewnić dobre do tego warunki – mówiła Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU po sukcesie pierwszej edycji programu, w którym wsparcie finansowe trafiło do 352 podmiotów.

Popularność pierwszej edycji sprawiła programu prewencyjnego „Dobra Drużyna PZU” sprawiła, że największy polski ubezpieczyciel postanowił jeszcze zwiększyć w tym roku pulę środków jakie przeznaczy na wsparcie dla klubów. W II edycji do beneficjentów „Dobrej Drużyny PZU” trafi w sumie aż 5 milionów złotych, podzielonych na trzy progi dofinansowania. 100 podmiotów otrzyma po 5 tysięcy złotych wsparcia, 150 podmiotów dostanie po 10 tysięcy złotych, a do najwyższego progu o wartości 15 tysięcy złotych zakwalifikowano aż 200 podmiotów. Trudno szybko zliczyć ile dziewczynek i chłopców uprawia sport dzięki uczęszczaniu na zajęcia i treningi oferowane przez beneficjentów programu, ale skoro I edycja wsparła ok. 70 tysięcy dzieci z 352 klubów, to druga z pewnością przebije liczbę 100 tysięcy.

Zdrowa młodzież i dzieci tworzą zdrowe społeczeństwo. Zdrowe społeczeństwo to korzyści dla nas wszystkich, dla gospodarki kraju, a przede wszystkim dla każdej rodziny. W tym celu powstał finansowany ze środków funduszu prewencyjnego program Dobra Drużyna PZU – mówi Aleksandra Agatowska, prezes PZU Życie.

Honorowym kapitanem „Dobrej Drużyny PZU” jest aktualnie najbardziej rozpoznawalna Polka na świecie, czterokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych – w tym ostatniego French Open, numer 1 kobiecego tenisa – Iga Świątek. Trudno wyobrazić sobie lepszego ambasadora tej akcji i lepszy wzór do naśladowania dla młodych ludzi. Choć oczywiście katalog dyscyplin sportowych jaki jest wspierany w ramach akcji jest bardzo szeroki i nie dotyczy tylko sportów indywidualnych tak jak wspomniany tenis, ale też gier zespołowych. W ramach I edycji „DD PZU” dofinansowywano prowadzenie zajęć w aż 43 dyscyplinach sportowych. Zaczynając od najbardziej popularnych gier zespołowych takich jak piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka czy koszykówka, przez sporty zimowe (narciarstwo, łyżwiarstwo szybkie, hokej na lodzie), dyscypliny związane z wodą (żeglarstwo, windsurfing, kajakarstwo, wioślarstwo, pływanie), lekkoatletykę, akrobatykę, gimnastykę sportową i sztuki walki, aż po dyscypliny wciąż jeszcze nieco egzotyczne, choćby takie jak coraz bardziej popularny w naszym kraju teqball, czyli odbijanie piłki nad specjalnie zaprojektowanym stołem.

Pierwsza edycja programu bardzo się spodobała młodym sportowcom i spełniła nasze oczekiwania. W tym roku nie zmieniliśmy zasad – przyznaliśmy granty w wysokości 5, 10 i 15 tysięcy zł. Zależy nam na szerokim dotarciu do pasjonatów sportu w całej Polsce. Szczególnie zwracamy uwagę, czy aplikujący działają aktywnie na rzecz zachęcania innych do uprawiania sportu, czy organizują pokazy i otwarte treningi – mówiła Sylwia Matusiak, członek zarządu PZU Życie.

By dołączyć do Dobrej Drużyny PZU należało do 21 kwietnia złożyć wniosek o dofinansowanie poprzez formularz w systemie OWSP na stronie www.dobradruzynapzu.pl. O przyznaniu środków decydowała ocena wniosków. Głównymi kryteriami były: liczba dzieci systematycznie uczestniczących w zajęciach sportowych, zakres oferty zajęć umożliwiających dzieciom rozwój w różnych dyscyplinach, zdolność organizacyjna i zaangażowanie w rozwój swojej codziennej działalności poprzez udział w turniejach i zawodach, organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży oraz działania zachęcające je do aktywnego udziału w zajęciach poprzez organizację np. dni otwartych, treningów pokazowych, informacje na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Podmioty, którym przyznano granty mogą przeznaczyć je na zakup sprzętu sportowego, opłacenie transportu na zawody sportowe, pokrycie kosztów wynajmu obiektów sportowych w celu prowadzenia treningów i organizacji rywalizacji sportowej oraz kosztów opłaty startowej w różnych rozgrywkach i zawodach sportowych.

Mimo setek nagrodzonych podmiotów znalazły się i takie, które nie zostały zakwalifikowane do otrzymania grantu. Ale także dla nich PZU przygotował ofertę. Jest nią udział w konkursie SUPER BONUS, w którym można wygrać sprzęt i odzież sportową o wartości 10 tysięcy złotych.

Nie dostałeś grantu? Weź udział w konkursie

SUPER BONUS to konkurs dla klubów i organizacji sportowych, które złożyły wniosek do II edycji programu prewencyjnego „Dobra Drużyna PZU”, ale nie znalazły się na liście beneficjentów. W ramach głosowania na prace konkursowe zostanie wyłonionych 15 klubów i organizacji, które otrzymają sprzęt lub odzież sportową o wartości 10 000 zł.

Ważne terminy:

16.06-30.06.2023 Zgłoszenia do konkursu

10.07-05.09.2023 Głosowanie publiczne na zgłoszone prace konkursowe

10.09.2023 Ogłoszenie zwycięzców

Jak zgłosić klub do plebiscytu SUPER BONUS?

Zrób zdjęcie drużynowej „cieszynki”, czyli radości sportowców z osiągniętego wyniku sportowego. Opisz krótko swój klub lub drużynę. Zdjęcie z opisem i danymi kontaktowymi (e-mail) prześlij za pomocą formularza ze strony https://www.pzu.pl/dobra-druzyna/akcja-super-bonus

Pamiętaj, że musi zostać wskazany taki sam adres e-mail, jaki został podany podczas zgłoszenia klubu do programu prewencyjnego.