Waldemar Buda: Obniżka stóp procentowych w tym roku to realny scenariusz

Obniżenie przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) stóp procentowych w tym roku i roczna inflacja na poziomie 10 proc. to realny scenariusz – tak skomentował dane GUS na twitterze Waldemar Buda, szef resortu rozwoju i technologii.

„Według wstępnych danych GUS inflacja spadła z 13 proc. w maju do 11,5 proc. w czerwcu! Ponownie wynik poniżej prognozy rynkowej! Perspektywa poniżej 10 proc. w skali roku i pierwsze obniżki stóp jeszcze w 2023 to realny scenariusz” – skomentował szef resortu rozwoju i technologii dane GUS na twitterze.

GUS poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 r. wzrosły o 11,5 proc. w porównaniu do analogicznego miesiąca rok temu, a w ujęciu miesięcznym nie zmieniły. Czytaj więcej: Inflacja CPI wyniosła w czerwcu 11,5 proc.

Ekonomiści banku ING także przewidują, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) może jeszcze w tym roku obniżyć stopy procentowe. Komentując dane GUS o inflacji ocenili, że przy takim tempie w sierpniu inflacja CPI powinna osiągnąć poziom 9,8 proc. r/r.

„Oceniamy, że Rada Polityki Pieniężnej we wrześniu obniży stopy. Tak to widzimy, chociaż nie jesteśmy zwolennikami tej decyzji” – skomentowali ekonomiści banku ING.

Ich zdaniem, na co zwracają uwagę, różnica między Polską a krajami z naszego regionu (Czechy, Węgry) widoczna także w inflacji bazowej, ponieważ tam spada ona dużo szybciej niż w Polsce (od szczytu).

„Obawiamy się, że cięcia stóp w Polsce (więcej niż jedno cięcie w 2023) spowodują, że powrót inflacji do celu będzie długi” - uważają ekonomiści banku.

Z komentarza ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) do danych o inflacji CPI wynika, że do spadku inflacji poniżej 10 proc. dojdzie prawdopodobnie w październiku, jednak będzie to chwilowy spadek. Ich zdaniem czas szybkiego spadku inflacji zaczyna się kończyć i prognozują, że w lipcu i sierpniu przekroczy ona 11 proc. r/r.

„Koniec zamrożenia cen energii oraz wzrost stawki VAT na żywność podniosą inflację na początku 2024 r.” – oceniają ekonomiści PIE.

Według nich wciąż nie można wykluczyć powrotu do dwucyfrowego wzrostu cen w I kwartale przyszłego roku.

