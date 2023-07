Co z polskim eksportem? KIG szacuje wzrost

Eksport wzrósł o 2% r/r do 27,87 mld euro w maju 2023 r. (wzrost o 5,8% m/m), wynika z szacunków Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). Izba szacuje, że w całym 2023 r. eksport wzrośnie o 9,1% do 349,4 mld euro, a w 2024 r. wzrośnie o 12,6% r/r do 393,3 mld euro.

Maj to zazwyczaj okres intensyfikacji aktywności eksportowej. Ów wzrost jest zwłaszcza widoczny na tle słabszej aktywności z kwietnia. Jest już po świętach (zmniejszających aktywność i wyniki). Maj jest też dłuższy od poprzedniego miesiąca (tak liczbą dni kalendarzowych, a jeszcze bardziej liczby dni roboczych), więc w sposób zrozumiały liczba możliwych do wykonania operacji gospodarczych zwiększa się. Handel zaczyna też gromadzenie towarów obficiej sprzedawanych w sezonie letnim. Tegoroczny wzrost sprzedaży w maju, będzie nieco mniejszy niż przed rokiem. Wskazują na to tak wyniki przemysłu, jak i obroty w handlu hurtowym. W konsekwencji roczna dynamika sprzedaży obniży się - do 2% z 2,4% poprzednio - czytamy w komunikacie.

W roku 2023 nie uda się utrzymać wcześniejszego rekordowo wysokiego tempa wzrostu aktywności eksportowej, wskazała Izba.

W roku 2023 nie uda się utrzymać wcześniejszego rekordowo wysokiego tempa wzrostu aktywności eksportowej. Wciąż jednak pozostawać będzie ono na dobrym poziomie. Różnica po części wynikać będzie z mniejszego natężenia procesów inflacyjnych. Koszty wytwarzania nie będą rosły tak szybko więc i konieczność podnoszenia cen zbytu nie będzie tak wyraźna, jak choćby w roku 2022. Silniejsze będą też efekty spadku popytu na dobra, których ceny przestały być akceptowalne dla klientów - czytamy dalej.

KIG wskazał, że zmiany łańcuchów dostaw, drogi dolar, (dostawcy z dalekiego wschodu kalkulują ceny swoich wyrobów do dolara) będą sprzyjać będą polskiej sprzedaży eksportowej w 2023 r.

W roku 2022 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 263,6 mld euro w roku 2021 do 320,3 mld euro (o 21,5%). Według naszych najnowszych oczekiwań, eksport w roku 2023 może zwiększyć się do 349,4 mld euro, tj. o 9,1%, a w roku 2024 wynosząc 393,3 mld euro zwiększyć się o dalsze 12,6% - podsumowano.

ISBnews, jb