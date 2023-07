Pierwsza obniżka stóp procentowych - kiedy?

Jeśli inflacja spadnie do poziomu jednocyfrowego, to we wrześniu możliwa jest obniżka stóp procentowych o 0,25 pkt. proc. - wynika z piątkowej wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego.

Jeśli będzie inflacja jednocyfrowa, jeśli projekcja na najbliższe kwartały i lata będzie z 90 proc. pewnością nam mówić, że inflacja dalej będzie spadać, to jest możliwa we wrześniu (obniżka stóp - PAP). Ale mówimy (…) o spadku typu 0,25 - powiedział prezes NBP.

Dodał, że podczas posiedzenia RPP nie było dyskusji o ewentualnych obniżkach stóp procentowych.

Odnosząc się do poziomu inflacji powiedział, że: „marzę o tym, żeby we wrześniu była zdecydowanie jednocyfrowa i żeby ta projekcja dalej zakładała ten szybki spadek”.

Glapiński odniósł się też do oczekiwań niektórych ekonomistów, którzy przewidują, że do końca 2023 roku możliwa jest obniżka stóp o 100 pkt. bazowych. Powiedział, że są to „wygórowane oczekiwania”.

W ogóle nie przychodzi mi do głowy nic takiego. Żadnych gwałtowny ruchów NBP nigdy nie wykonuje - podkreślił.

pap, jb