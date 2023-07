Duży spadek sprzedaży węgla kamiennego

Wielkość sprzedaży węgla kamiennego w maju tego roku wyniosła ok. 3,3 mln ton – poinformowała Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) (w kwietniu tego roku było to ok. 3,34 mln ton), a dla porównania w analogicznym miesiącu rok temu było to ponad 4,45 mln ton.

Wielkość produkcji węgla kamiennego w maju tego roku wyniosła ok. 3,9 mln ton (miesiąc wcześniej 3,53 mln ton) i była mniejsza w porównaniu do wyników sprzed roku kiedy to wynosiła 4,48 mln ton.

Stan zapasów węgla kamiennego na koniec maja 2023 r. wynosił niecałe 2,5 mln ton (miesiąc wcześniej 1,93 mln ton), a w maju przed rokiem było to ok. 1,27 mln ton,

W górnictwie zatrudnionych było 75,5 tys. osób, a przed rokiem 74,7 tys.

rb