Prof. Wnorowski o spadających cenach i tempie dezinflacji

We wrześniu możemy się spodziewać jednocyfrowej inflacji. Co do tego nie mam już żadnych wątpliwości - podkreślił prof. Henryk Wnorowski, członek Rady Polityki Pieniężnej w wywiadzie udzielonym na antenie telewizji Biznes24.

-Nie wykluczam nawet takiego scenariusza, że równo za miesiąc w sierpniu zobaczymy 9,8 albo 9,9 proc. O wrzesień zaś jestem zupełnie spokojny. To jest jeden z tych warunków, które prezes Glapiński sformułował w trakcie lipcowej konferencji prasowej - dodał członek RPP.

Jego zdaniem, mamy więc bardzo dobry kierunek, w jakim obecnie porusza się wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W tej sytuacji pojawia się też pytanie o potencjalne obniżki stóp procentowych w najbliższym czasie.

-Na pewno rada nie będzie utrzymywała tych wysokich stóp procentowych ani jednego miesiąca dłużej, niż jest to konieczne. Ale w mojej ocenie musimy być pewni, że te tendencje dezinflacyjne są trwałe (..). I tylko wtedy będziemy ewentualnie podejmowali takie decyzje - ocenił prof. Wnorowski.

biznes24.pl/kp