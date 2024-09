Inflacja wyżej! Ceny energii i żywności windują poziom

Inflacja konsumencka wyniosła 4,9 proc. w ujęciu rocznym we wrześniu 2024 r., według wstępnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,1 proc.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku we wrześniu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4,9 proc. (wskaźnik cen 104,9), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1 proc. (wskaźnik cen 100,1)” - czytamy w komunikacie.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 4,7 proc. r/r, ceny nośników energii odnotowały wzrost o 11,4 proc.; ceny paliw do prywatnych środków transportu - spadek o 2 proc.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,2 proc., ceny nośników energii odnotowały wzrost o 0,2 proc.; ceny paliw do prywatnych środków transportu - spadły o 3,4 proc.

Konsensus rynkowy wynosił: +4,8 proc. r/r i +0,1 proc. m/m.

„Zgodność odczytu inflacji z oczekiwaniami sugeruje stabilizację dynamiki cen na podwyższonym poziomie, jednak wciąż powyżej celu inflacyjnego NBP. Wrzesień to szósty miesiąc z rzędu, kiedy inflacja rośnie, co wskazuje na utrzymywanie się trendu wzrostowego - wskazują analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

Szczególnie widoczny pozostaje wzrost cen usług, który w połączeniu z presją płacową może utrudniać szybsze zwalczenie inflacji. Kluczowym czynnikiem napędzającym inflację od połowy roku jest częściowe odmrożenie cen energii, co dodatkowo zwiększa presję inflacyjną. Podwyższona inflacja prawdopodobnie będzie utrzymywać się w przedziale 4-5 proc. do końca roku, a jej szczyt, zbliżony do 6 proc., przewidujemy na I kwartał 2025 roku. Później powinniśmy obserwować spadek presji inflacyjnej. W tej sytuacji spodziewamy się, że Rada Polityki Pieniężnej będzie kontynuować ostrożne podejście, a cykl obniżek stóp procentowych może rozpocząć się od drugiego kwartału 2025 roku.” – komentują analitycy Portu.