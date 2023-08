Jeden suplement na poprawę pracy jelit

Zespół jelita drażliwego to jednostka chorobowa charakteryzująca się upośledzonym procesem trawienia, niestrawnością, wzdęciami oraz bólami brzucha

Choruje na niego 11 proc. ludności świata. Może nie jest bezpośrednim zagrożeniem życia, ale z pewnością przysparza wielu dolegliwości i w znacznym stopniu uprzykrza codzienne życie. Jednak wyniki ostatniego badania wskazują na jeden szczególny suplement, który potrafi złagodzić te objawy.

Przebieg badania

Naukowcy z University of Medical Sciences w Tabriz w Iranie, dowiedli w kwietniu tego roku, że melatonina to efektywny środek w walce z zespołem jelita drażliwego. 136 badanych podzielonych zostało na 2 grupy, jedna na osoby z rozpoznaną chorobą (IBS) oraz zaburzeniami snu, a druga również składała się z osób zdiagnozowanych, lecz bez występujących zaburzeń snu. Następnie losowo podzielono ich na tych przyjmujących 6 mg melatoniny oraz placebo. Cały eksperyment trwał 2 miesiące.

Wyniki

U wszystkich pacjentów zaobserwowano znaczącą poprawę w zakresie dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Zmniejszeniu uległo nasilenie oraz częstotliwość bólów brzucha czy wzdęć. Zwiększyła się też ilość i łatwość wypróżnień. Co jednak ciekawe, to to, że u osób dodatkowo przyjmujących melatoninę odnotowano dużo lepszą jakość snu. Kolejnym argumentem stojącym za stosownością suplementacji melatoniny, jest brak jakichkolwiek skutków ubocznych. Na podstawie tego badania można śmiało powiedzieć, że suplementacja melatoniną poprawia nie tylko jakość i efektywność snu, ale także pozytywnie wpływa na łagodzenie objawów zespołu jelita drażliwego.

Źródło: https://link.springer.com/article/10.1186/s12876-023-02760-0

Filip Siódmiak