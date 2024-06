Niezwykłe działanie witaminy D. Nowy przykład

Ostatnio opublikowane badanie opublikowane na łamach „Neuropsychopharmacology Reports” wskazuje, iż suplementacja witaminą D oraz szczepami bakterii probiotycznych wykazuje pozytywny wpływ na rozwój funkcji kognitywnych osób dotkniętych schizofrenią.

Jaki jest schemat działania?

Zespół irańskich badaczy z University of Social Welfare and Rehabilitation w Teheranie dołożył swój własny wkład w rozwój szerszego zrozumienia działania witaminy D oraz probiotyków na ludzki organizm. Jak zaznaczają naukowcy – ich praca nie jest pierwszą tego typu, a wszystkie poprzednie sugerowały podobne wnioski.

Według naukowców, jedną z ról witaminy D jest zwiększanie biodostępności dopaminy przez co wspiera rozwój psychiczny mózgu. Probiotyki z kolei przyczyniają się do wzrostu liczebności komórek receptorowych dla witaminy D, tym samym zwiększając jej ilość w osoczu. Cały mechanizm tworzy więc ciąg przyczynowo-skutkowy.

Przebieg badania

Eksperymentem zostało objętych 70 osób w wieku 18-65 lat z rozpoznaną wcześniej schizofrenią. Ochotników losowo przydzielono do grupy przyjmujących po 400 jednostek międzynarodowych (IU) witaminy D oraz do grupy placebo. Badanie trwało przez 12 tygodni.

W czasie przebiegu badania za pomocą specjalnych testów oceniano u nich stopień nasilenia objawów (PANSS) oraz zdolności poznawcze (test MoCA).

Wyniki

Po przeprowadzeniu analizy, eksperci zaobserwowali, że w wynikach testów oceniających rozwój funkcji kognitywnych w grupie przyjmującej witaminę D wzrostowi uległy ogólne wyniki w porównaniu z grupą placebo. Nie zauważono natomiast znaczących różnic w testach badających stopień nasilenia choroby.

Zmniejszeniu uległ z kolei poziom białka C-reaktywnego (CRP), będącego najczulszym markerem stanu zapalnego, stężenia cholesterolu całkowitego oraz glukozy na czczo.

W opinii autorów stosowanie probiotykoterapii wraz z suplementacją witaminą D, może przyczyniać się do rozwoju funkcji kognitywnych osób ze schizofrenią, głównie poprzez regulację pracy mikrobiomu jelitowego. To o tyle istotne, iż przyjmowanie leków przeciwpsychotycznych przez pacjentów dotkniętych chorobą wykazuje negatywny wpływ na skład mikrobioty, co przekłada się na regresję funkcji mózgu.

Źródło: Mohammadi, A., Sadighi, G., Nazeri Astaneh, A., Tajabadi-Ebrahimi, M., & Dejam, T. (2024). Co-administration of probiotic and vitamin D significantly improves cognitive function in schizophrenic patients: A double-blinded randomized controlled trial. Neuropsychopharmacology reports.

Filip Siódmiak