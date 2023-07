Czy można jeść surowe pieczarki?

Pieczarki to produkt bardzo chętnie wykorzystywany w wielu potrawach

Możemy je dusić, piec i smażyć. Idealnie pasują do większości sosów, a także dań z ryżem czy makaronem. Jednak za każdym razem, pieczarki przechodzą różnego rodzaju obróbkę termiczną. A zatem czy jedzenie surowych pieczarek jest dla nas szkodliwe?

Jeść czy nie?

Akurat ten rodzaj grzybów należy do tych jadalnych i ich spożywanie nie jest zakazane oraz nie wywołuje poważnych zatruć. Także w wersji surowej, nieprzetworzonej. Kluczowa okazuje się zatem ich ilość. Otóż zjedzenie paru sztuk nie wyrządzi nam żadnej krzywdy, ale sięganie po nie regularnie i włączanie ich w dużej ilości do naszych posiłków już tak. Zjedzenie surowych pieczarek manifestuje się zatem bólami ze strony układu pokarmowego, między innymi wzdęciami, niestrawnością oraz biegunką.

Nie dla każdego

Nieprzetworzone pieczarki nie powinny być jednak spożywane przez dzieci, seniorów oraz osoby ze współistniejącymi chorobami układu trawiennego. Dotyczy to szczególnie osób z wrzodami żołądka oraz dwunastnicy, kamicą żółciową oraz chorobą refluksową przełyku (GERD). Zjedzenie przez nich takich grzybów może skutkować wizytą w szpitalu.

Jaka obróbka najzdrowsza?

Poddanie ich obróbce termicznej znacząco poprawia ich strawność. Pamiętajmy też, że grzyby same w sobie są produktem dosyć ciężkostrawnym, więc powinny być unikane przez między innymi osoby ze słabo funkcjonującym układem pokarmowym czy kobiety w ciąży. Odpowiedzialny za to jest specyficzny rodzaj błonnika nierozpuszczalnego – chityna. Jednakże procesy kulinarne wpływają na zmianę jego struktury, przez co nasz organizm lepiej i łatwiej go trawi. W kontekście doboru odpowiedniej metody przygotowywania, to najlepszym wyborem okazują się pieczarki pieczone lub duszone, które w przeciwieństwie do wersji smażonej zawierają zdecydowanie mniej tłuszczu. Z umiarem jedzmy też grzyby w śmietanie.

Filip Siódmiak