Rekordowa liczba firm chce podnieść płace

Odsetek firm firm planujących podwyżki płac w perspektywie 12 miesięcy wzrósł do 75 proc. w czerwcu z 72 proc. w marcu, osiągając jedną z najwyższych notowanych dotąd wartości, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP) na podstawie ankiet wśród przedsiębiorców przeprowadzonych w czerwcu.

Udział firm prognozujących podwyżki wynagrodzeń w horyzoncie kolejnych 3 miesięcy nie zmienił się istotnie wobec poprzedniego kwartału (43,6% wobec 44% s.a.) i był wyraźnie wyższy od wieloletniej średniej (27,1%). Jednocześnie plany dotyczące zmian wynagrodzeń były zróżnicowane między przedsiębiorstwami: firm prognozujących podwyżki ubyło wśród średnich firm, a w przekroju branżowym - w przetwórstwie przemysłowym, handlu i górnictwie. Natomiast udział przedsiębiorstw przewidujących podwyżki wzrósł w największym stopniu w budownictwie. Z kolei udział firm prognozujących podniesienie płac w perspektywie kolejnych 12 miesięcy wyraźnie wzrósł (do 75% z 72%, s.a.), osiągając jedną z najwyższych notowanych dotąd wartości - czytamy w raporcie „Szybki Monitoring NBP - analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”.

Po raz kolejny zmniejszyła się natomiast średnia wysokość planowanych w perspektywie kwartału podwyżek wynagrodzeń (do 6,7% z 7,8%, s.a.). Obniżyła się również mediana deklarowanych podwyżek (do 5,0% z 7%. W perspektywie rocznej skala prognozowanych podwyżek była mniejsza niż przed kwartałem: jej średnia wartość obniżyła się do 8,4% (z 8,8%), a mediana rozkładu do 8,0% (z 8,9%), podał NBP.

W badaniu przedsiębiorstwa wskazują, że w II kw. zapotrzebowanie na pracę – po wcześniejszym wyraźnym spadku – nieznacznie wzrosło. O zróżnicowaniu popytu na pracę między przedsiębiorstwami świadczy także utrzymujący się znaczny udział firm informujących o nieobsadzonych miejscach pracy. W II kw. br. udział ten wzrósł (do 45,2% z 43,5% w I kw. br.) i był wyższy od długookresowej średniej (43,3%), podał NBP.

Największy odsetek respondentów zgłaszających niedobory pracowników odnotowany został w grupie dużych przedsiębiorstw (64,5%). Sektorem z największym udziałem takich podmiotów pozostał transport (53,0%). W ostatnim okresie problem wakatów najbardziej nasilił się w budownictwie (44% wobec 38,6% w I kw.br.) - czytamy dalej.

Ostatnie badanie SM odbyło się w czerwcu 2023 r. W badaniu SM wzięło udział 2 642 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz duże jednostki.

ISBnews/RO

