Pracodawcy chcą zrezygnować z pracy zdalnej

W Polsce, odsetek prezesów planujących rezygnację z pracy zdalnej w perspektywie trzyletniej, wzrósł w tym roku do 88 proc. z 64 proc. w roku ubiegłym - wynika z badania „KPMG CEO Outlook”.

„Obecnie na świecie panuje jednak wielka mobilizacja pracodawców do powrotu do pracy z biura. Dyrektorzy generalni z Core Countries są coraz bardziej pewni, że chcą przywrócić model pracy sprzed pandemii, a większość z nich (64 proc.) przewiduje pełny powrót do pracy stacjonarnej w ciągu najbliższych trzech lat. Co ciekawe, w Polsce dopiero w kwietniu 2023 roku praca hybrydowa i zdalna zostały uregulowane prawnie. Widoczna jest duża zmiana optyki dotyczącej tego obszaru w porównaniu do zeszłego roku. Można więc przypuszczać, że wymogi nałożone na pracodawcę w wyniku ustawy o pracy zdalnej przyczyniły się do niechęci do takiego trybu zatrudnienia” - czytamy w raporcie.

„Na wynik, zwłaszcza dotyczący Polski, może mieć także duży wpływ fakt, że ponad połowę respondentów stanowią przedstawiciele branż tradycyjnych, takich jak energetyka, infrastruktura, produkcja przemysłowa czy motoryzacja” - czytamy dalej.