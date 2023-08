Tąpnięcie na rynku gazu!

W środę ok. godz. 9.45 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach z dostawą w sierpniu podrożał o 3,97 proc., do 33,94 euro za MWh. Jego cena wzrosła też w kontraktach wrześniowych - o 4,01 proc., do 35,10 euro za MWh, oraz październikowych - o 3,51 proc., do 39,68 euro za MWh