J. Sellin: Referendum to sól demokracji

Referendum to sól demokracji. Jesteśmy przed poważnymi wyzwaniami politycznymi i w związku z tym chcemy zapytać o kilka istotnych kwestii, o których Polacy dyskutują - powiedział we wtorek wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

Wiceszef MKiDN został zapytany m.in. o krytykę referendum oraz nawoływanie opozycji do niebrania w nim udziału.

Wskazał, że „jesteśmy przed poważnymi wyzwaniami politycznymi i w związku z tym chcemy zapytać o kilka istotnych kwestii, o których Polacy dyskutują”. Ocenił również, że „nawoływanie do bojkotu referendum jest działaniem antydemokratycznym”.

Wiceszef MKiDN odniósł się też do uchwały ws. sprawie obcej ingerencji w proces wyborczy w Polsce.

Zwrócił uwagę na wpływy ze strony Rosji i Białorusi.

Marzenia o wpływie na proces wyborczy w Polsce są widoczne. Z punktu widzenia Rosji i Białorusi – obu państw dyktatorskich - władza Donalda Tuska byłaby dla nich korzystniejsza. oni o tym wiedzą, bo mieli to zweryfikowane również w czasach rządów Donalda Tuska, o czym świetnie opowiada serial +Reset+” – podkreślił Sellin. Ocenił, że „w związku z tym próby ingerencji w proces wyborczy w Polsce widać i one będą one kontynuowane aż do 15 października”.

Sellin ocenił, że w interesie Rosji jest, by w Polsce rządziła „ekipa, która by się oglądała na Niemcy”.

A wyobraźmy sobie co by było w lutym 2022 roku, gdyby taka ekipa rządziła. Oglądałaby się na Niemcy, nie pomogłaby natychmiast Ukrainie, nie wysłałaby tych trzystu czołgów co myśmy zrobili natychmiast, wiedząc że to jest dobre dla bezpieczeństwa Polski. Że Ukraina, jeśli się obroni to my też będziemy bezpieczniejsi. A jeśli upadnie to będziemy zagrożeni wręcz frontowo - powiedział.

A Niemcy jak się zachowywali w pierwszych tygodniach tej pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę? Czekali na upadek Ukrainy” - przypomniał Jarosław Sellin.