Wrzesień bez promocji na obligacje detaliczne

Resort finansów nie wprowadził do wrześniowej oferty zamiany obligacji detalicznych promocyjnej ceny, z której można było skorzystać m.in. w sierpniu. Nie zmieniło się także oprocentowanie tych papierów oszczędnościowych.

I tak we wrześniu wysokość oprocentowania obligacji trzymiesięcznych wyniesie 3,00 proc., papierów jednorocznych w pierwszym miesiącu 6,75 proc. w skali roku, a dwuletnich w pierwszym miesiącu 6,85 proc. w skali roku. Oprocentowanie obligacji jednorocznych i dwuletnich zmienia się każdego miesiąca i jest obliczane jako suma stopy referencyjnej NBP (teraz 6,75 proc.) i marży, która wynosi w przypadku papierów jednorocznych 0,00 proc. i 0,10 proc. dla dwuletnich.

Obligacje trzyletnie utrzymają oprocentowanie na poziomie 6,85 proc. w skali roku. Odsetki są objęte kapitalizacją i są wypłacane po zakończeniu okresu oszczędzania. Oprocentowanie czteroletnich (indeksowanych od drugiego roku inflacją) w pierwszym roku wyniesie 7 proc. w skali roku; a oprocentowanie dziesięcioletnich (także indeksowanych inflacją) w pierwszym roku wyniesie 7,25 proc. w skali roku. Oprocentowanie obligacji czteroletnich (od drugiego roku) zmienia się każdego roku i równa się sumie wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży w wysokości 1,00 proc. Ten mechanizm wyliczania oprocentowania dotyczy także papierów dziesięcioletnich (w tym przypadku marża wynosi 1,25 proc.).

„W naszej standardowej ofercie mamy obligacje od 3 miesięcy do 10 lat, a beneficjenci programu „Rodzina 500 plus”, mogą wybrać dodatkowo obligacje 6- i 12-letnie. Oferujemy oprocentowanie stałe i zmienne, ustalane na podstawie stopy referencyjnej NBP i indeksowane do inflacji. Ważna jest też częstotliwość otrzymywania odsetek z lokaty naszego kapitału: odsetki od obligacji mogą być wypłacane regularnie co miesiąc, co rok albo przy wykupie obligacji jako skumulowane odsetki narosłe podczas oszczędzania” - skomentował wrześniową ofertę Sebastian Skuza, wiceminister finansów.

Lipcowy i czerwcowy wynik sprzedaży obligacji detalicznych – całkiem przyzwoity – był najprawdopodobniej efektem wprowadzenia wspomnianej promocji. W lipcu bowiem resort finansów sprzedał papiery oszczędnościowe za ponad 5,6 mld zł (wartość zamiany wyniosła ok. 1,85 mld zł), a w czerwcu za ponad 6,1 mld zł (wartość zamiany przekroczyła 2,6 mld zł), wcześniej w tym roku sprzedaż w każdym miesiącu nie przekraczała 2,6 mld zł. Najchętniej kupowanymi w lipcu papierami były obligacje jednoroczne, których sprzedano za 2,1 mld zł, a ich udział w sprzedaży wyniósł 37 proc. Kolejnymi były papiery czteroletnie z udziałem także na poziomie 37 proc. i ze sprzedażą za kwotę 2 057,1 mln zł i trzyletnie (14 proc.), których sprzedano za 775,3 mln zł. Zaskakująco wysoki poziom osiągnęła sprzedaż tych ostatnich papierów, bowiem ich udział w sprzedaży do tej pory nie przekroczył 10 proc. Takie zainteresowanie tymi papierami wzięło się prawdopodobnie z tego, że mają one stałe oprocentowanie (6,85 proc. rocznie), odsetki są wypłacane dopiero na koniec okresu zapadalności, a każdego roku oprocentowanie jest naliczane o wartość odsetek z roku poprzedniego (tzw. kapitalizacja odsetek). Trzeba pamiętać, że coraz częściej mówi się o spadku inflacji (co wpływa na oprocentowanie papierów czteroletnich i dziesięcioletnich) i o obniżce stóp procentowych, które mają wpływ na instrumenty jednoroczne i dwuletnie. Zatem jest prawdopodobne, że w najbliższym czasie właśnie obligacje trzyletnie będą cieszyły się dużym zainteresowaniem. Niewykluczone, że dobry wynik lipcowej sprzedaży, to także efekt promocji przy zamianie papierów. W zależności od terminu zapadalności można było je kupić z dodatkową zniżką od 20 gr dla papierów jednorocznych, do 60 gr dla dziesięcioletnich (w klasycznej ofercie - i tak będzie we wrześniu - przy zamianie cena papierów wynosi 99,90 zł).

Dobrego wyniku sprzedaży można oczekiwać także w sierpniu. W tym miesiącu resort finansów również zaproponował promocyjną sprzedaż przy zamianie obligacji.

W sierpniu cena zamiany obligacji, w zależności od rodzaju obligacji, wynosi:

• 99,40 zł – dla obligacji 10-letnich EDO0833,

• 99,50 zł – dla obligacji 4-letnich COI0827,

• 99,60 zł – dla obligacji 3-letnich TOS0826,

• 99,70 zł – dla obligacji 2-letnich DOR0825,

• 99,80 zł – dla obligacji 1-rocznych ROR0824,

• 100,00 zł – dla obligacji 3-miesięcznych OTS1123.

Tym razem – we wrześniu - promocji tej nie ma.

Do końca lipca resort finansów sprzedał obligacje detaliczne za łączną kwotę przekraczającą 23,8 mld zł, dla porównania w całym ubiegłym roku sprzedaż tych papierów przekroczyła kwotę 57,1 mld zł.

