Wpływ na rozwój regionów i polskiej gospodarki

25 lat temu, w Gnieźnie przy ul. Słonecznej, Grupa VELUX rozpoczęła produkcję okuć do okien, a następnie okien do poddaszy. Obecnie fabryka okien VELUX w Gnieźnie to jeden z największych w Polsce zakładów produkcyjnych w sektorze stolarki budowlanej, a powstające w niej nowoczesne okna dachowe trafiają na wszystkie rynki europejskie. Wspólnie z czterema pozostałymi fabrykami Grupy, zlokalizowanymi w Gnieźnie, Namysłowie, Wędkowych koło Tczewa oraz Starym Laskowcu, wypracowuje około 20 proc. wartości polskiego eksportu okien

Na początku zakład przy ul. Słonecznej mieścił się w dwóch halach, na których terenie odbywała się produkcja okuć do okien. W 2004 roku, wraz z rozwojem fabryki, produkcja okuć została przeniesiona na ul. Kolejową, i wtedy w pierwszej lokalizacji rozpoczęto produkcję okien dachowych. W ciągu 25 lat fabryki Grupy VELUX w Gnieźnie mocno rozwinęły się, zarówno pod względem infrastruktury, jak i asortymentu.

Obecnie na ich terenie znajduje się 20 hal produkcyjnych, których łączna powierzchnia wynosi ponad 74 tys. metrów kwadratowych. Produkowane są tu drewniane okna dachowe, które trafiają na wymagające rynki Europy Zachodniej, jak również szeroki wachlarz okuć, czyli plastikowych i metalowych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania okna.

Rozwój dzięki strategicznym inwestycjom

Fabryki VELUX w Gnieźnie należą do jednych z największych i najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w branży stolarki w Polsce – a wszystko dzięki stałym inwestycjom w ich modernizację i rozwój, w tym automatyzację i cyfryzację, co dotyczy również pozostałych fabryk w Namysłowie, Wędkowych i Starym Laskowcu. Wartość inwestycji Holdingu VKR w Polsce w latach 2020–2022 to ponad 442 mln zł.

Największe ubiegłoroczne inwestycje w fabryce okien VELUX w Gnieźnie to m.in. budowa nowej hali produkcyjnej o łącznej powierzchni 5334 m2, na potrzeby procesów lakierowania i profilowania okien. Uruchomiono również nowy kocioł na biomasę, który ma pomóc w realizacji celu ograniczenia emisji, a także wdrożono szereg rozwiązań z zakresu automatyzacji i digitalizacji produkcji.

Wszystkie zakłady produkcyjne VELUX aktywnie uczestniczą we wdrażaniu ambitnej Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2020, w ramach której Grupa VELUX zobowiązała się do osiągnięcia całkowitej neutralności pod względem emisji CO2 (zakres 1 i 2) oraz ograniczenia o 50% emisji CO2 w całym łańcuchu wartości (zakres 3) do 2030 roku. Celem jest również zmniejszenie o 50% śladu węglowego produktów oraz 100-proc. wyeliminowanie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku ze wszystkich opakowań produktów. Firma dąży również do zerowej ilości odpadów.

W ostatnim czasie jednym z większych przedsięwzięć było wyeliminowanie plastiku z opakowań. Nowe opakowania są teraz z jednorodnego materiału opartego na papierze i zamiast plastiku zawierają tekturę z certyfikatem FSC. To pozwala zaoszczędzić do 900 ton plastiku rocznie, a ślad węglowy generowany przez okna dachowe VELUX obniżył się o 13%.

Warto podkreślić, iż zakłady produkcyjne VELUX wyróżnia zachowanie najwyższych standardów w zakresie jakości produkcji, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, co potwierdzają certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001. Dbałość o ochronę środowiska widoczna jest na każdym etapie produkcji: od pozyskania surowca, poprzez wytwarzanie produktów, sposób pakowania, magazynowania i transport. Drewno wykorzystywane do produkcji pochodzi w 100% z certyfikowanych upraw, głównie z polskich lasów państwowych.

Rozwój regionów i krajowej gospodarki

Fabryki Grupy VELUX i spółek siostrzanych należą do jednych z największych pracodawców w swoich regionach. Tak jest w przypadku fabryk VELUX w Gnieźnie, które zatrudniają 900 osób. Natomiast cała Grupa zatrudnia w sumie 5090 pracowników. VELUX jest cenionym i znaczącym pracodawcą, przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa i dobrych warunków pracy. Olbrzymim wsparciem dla pracowników i ich rodzin, a także społeczności lokalnych jest Fundacja Pracownicza. Pracownicy mogą zwrócić się do niej z prośbą o dofinansowanie edukacji dzieci lub pokrycia kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego czy operacji pracownika lub jego rodziny. W latach 2020–2022 Fundacja przeznaczyła na wsparcie pracowników blisko 4,5 mln zł.

Stały rozwój fabryk wpływa również na rozwój dostawców. Co istotne, współpraca Grupy VELUX z dostawcami ma charakter długookresowy – z większością kluczowych dostawców kooperacja trwa od ponad 10 lat. Dzięki współpracy z Grupą VELUX polscy dostawcy bezpośredni mogą rozwijać swoją działalność eksportową, sprzedając komponenty wytworzone w Polsce do zakładów VELUX na całym świecie.

Zaangażowanie w życie społeczności lokalnych

Dzięki grantom Fundacji VELUX i Fundacji Pracowniczej VKR udało się zrealizować wiele ciekawych i ważnych inicjatyw w regionie. Warto podkreślić, iż w latach 2017–2022 Fundacja Pracownicza przeznaczyła ponad 8,8 mln zł na wsparcie działalności typu non profit na terenach zlokalizowanych w pobliżu zakładów produkcyjnych ­VELUX. Mniej więcej jedna trzecia tych środków została przekazana na realizację projektów w Gnieźnie, takich jak: zakup wyposażenia w postaci mebli, sprzętu komputerowego, sportowego, medycznego dla lokalnych szkół, przedszkoli czy też ośrodków sportowych oraz placówek medycznych. Najnowszy program grantowy Fundacji Pracowniczej o wartości 5,4 mln zł nosi nazwę „Tereny zielone i aktywności na świeżym powietrzu”. Dzięki otrzymanemu wsparciu powstaną m.in. leśna oaza wraz ze ścieżką edukacyjną w gnieźnieńskim lesie, teren rekreacyjno-kulturalny z amfiteatrem, tężnią oraz szklarniami do ekoupraw w raszyńskim parku im. Magdaleny Abakanowicz, strefa kulturalno-rekreacyjna na bulwarach wiślanych w Tczewie oraz Namysłowski Park Pokoleń z bogatą ofertą rekreacyjną od juniora do seniora. Nowe miejsca rekreacji i kultury powstaną dzięki zaangażowaniu Nadleśnictwa Gniezno, Gminy Raszyn, Fabryki Sztuk oraz Urzędu Miasta Namysłów najpóźniej do końca 2024 roku.