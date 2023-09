ORLEN Oil: światowe rynki gotowe na produkty z Polski

ORLEN OIL od wielu lat jest liderem w produkcji olejów silnikowych i produktów smarnych dla przemysłu

W planach ma również współpracę zagraniczną dlatego aktywnie uczestniczy w międzynarodowych wydarzeniach – targach Automechanika w Johannesburgu w Republice Południowej Afryka oraz Lubricant Expo Messe Essen w Niemczech. W ten sposób spółka wzmacnia rozpoznawalność, pozycję na rynku oraz zdobywa nowych klientów.

Automechanika w Johannesburgu, odbywająca się od 5 do 7 września 2023 roku, gromadzi ponad 200 wystawców oraz niemal 6000 odwiedzających. To istotne wydarzenie w świecie motoryzacji, które otwiera nowe perspektywy. Rynek Afrykański stał się jeszcze bardziej strategiczny w kontekście połączenia z LOTOS Oil. Powiązane firmy posiadają teraz większe moce produkcyjne, zwiększoną dystrybucję zagraniczną oraz doświadczenie kadry, co przyczynia się do umocnienia pozycji ORLEN Oil. Marki TURDUS, AGROL czy LOTOS od kilku lat cieszą się uznaniem w północnej Afryce, a obecność na targach w Johannesburgu otwiera możliwości ekspansji na południe i centrum kontynentu. Mając na względzie, że produkty olejowe na bazach grupy syntetycznej zajmują obecnie dominującą pozycję na rynku europejskim, wypierając tym samym produkty o wyższych lepkościach, istotnym jest dywersyfikacja sprzedaży produktów semisyntetycznych i mineralnych poza kontynent. Klimat Afryki, trudne warunki drogowe oraz flota samochodów poruszających się po afrykańskich drogach sprawiają, że to dobry rynek dla smarowania silników samochodów osobowych, ciężarowych oraz rolniczych właśnie przy użyciu olejów mineralnych, które tworzone są z baz produkowanych w Rafinerii Płockiej i Gdańskiej.

Podczas trzydniowego wydarzenia, na stoisku ORLEN OIL na targach w RPA, potencjalni klienci z regionu środkowej i południowej Afryki będą mogli zapoznać się z ofertą polskiego producenta, porozmawiać z ekspertami ze Spółki o aspektach technicznych oraz poszerzyć swoją wiedzę w zakresie prawidłowego smarowania parku samochodowego i maszynowego. Spółka będzie promować wszystkie marki, jakie obecnie posiada w portfolio. Szczególny nacisk zostanie położony na marki MaxExpert i Classic, które reprezentują grupę produktów dla samochodów osobowych, markę ULTOR, która jest dedykowana dla branży transportu ciężkiego oraz marki AGRO i TURDUS, które stanowią kluczową ofertę dla branży rolniczej.

Targi w Essen, znane jako Lubricant Expo Messe Essen, odbędą się od 26 do 28 września 2023 roku. To największa wystawa i konferencja w Europie, łącząca dostawców środków smarnych z użytkownikami końcowymi, dlatego jest to obowiązkowy przystanek dla tysięcy inżynierów i specjalistów z branży.

Oba te wydarzenia są pierwszą okazją dla ORLEN OIL do udziału w międzynarodowych targach od czasu połączenia z LOTOS Oil. Hasło „Razem do sukcesu” towarzyszy im w tym procesie, podkreślając synergiczne efekty połączenia spółek. Udział w zagranicznych targach doskonale wpisuje się w strategię firmy, która dąży do wzmacniania działań eksportowych, zarówno w obszarze marketingu i promocji, jak i w obszarze handlowym.

