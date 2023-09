Wicepremier: zwężanie ulic w Warszawie jest obsesją i ideologicznym zaczadzeniem

Konieczna jest rewizja budżetu Warszawy, pieniądze nie mogą być wydawane na takie kwestie jak zwężanie ulic. To jakaś obsesja i ideologiczne zaczadzenie - mówił w środę w Studiu PAP minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu przyjęła program wsparcia rozwoju miasta stołecznego Warszawy na lata 2023-2030. Ma on realizować trzy cele. Pierwszy to poprawa dostępności transportowej w stolicy, zwiększenie mobilności oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Drugi to podniesienie jakości życia mieszkańców oraz pozostałych użytkowników miasta stołecznego Warszawy. Trzeci zakłada wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz turystycznej i rekreacyjnej miasta stołecznego Warszawy.

Piotr Gliński, który otwiera warszawską listę PiS w wyborach do Sejmu, pytany w środę w Studiu PAP, kiedy będzie gotowy ostateczny program tego wsparcia odpowiedział, że po przyjęciu uchwały czas na rozmowy z miastem oraz rozmowy przygotowawcze dotyczące możliwości realizacji tych inwestycji. „Jest to dosyć istotne, bo to 3 mld zł, które Warszawa otrzyma na inwestycje, żeby się tylko władze warszawy ruszyły” - powiedział.

W Warszawie jest przecież też konieczna rewizja budżetu miasta. Nie może być tak, że pieniądze są wydawane na rzeczy na pewno nie pierwszoplanowe, czy kwestie takie jak zwężanie ulic. To zupełnie jakaś obsesja i jakieś zaczadzenie ideologiczne. Warszawiacy to widzą i naprawdę kiedyś się zdenerwują. Mam nadzieję, że jak najszybciej i wypowiedzą zaufanie do władz miasta” - podkreślił minister.

Pytany, czy jego celem jest odwrócenie trendu zwężania ulic powiedział, że takie działanie to w jego ocenie „szaleństwo”. „Ja rozumiem, że tu chodzi o wyciszanie śródmieścia Warszawy, żeby ono było dla tych, którzy mogą się posługiwać rowerami, czy chodzić pieszo, ale przypominam, że polskie społeczeństwo się starzeje, będziemy mieli coraz więcej seniorów, którzy będą kompletnie wykluczeni” - zaznaczył Gliński.

