Zawrócono trzy, a wjeżdżało 250! Rosjanie w potrzasku

Zaledwie kilkanaście samochodów osobowych na rosyjskich tablicach rejestracyjnych próbowało w sobotę do południa wjechać przez wschodnią granicę Finlandii; musieliśmy zawrócić trzy pojazdy – poinformowała fińska służba celna. Spadek natężenia ruchu samochodów na rosyjskich tablicach jest znaczący, bowiem przed wprowadzeniem zakazu dziennie przejeżdżało ok. 250 aut.

Wygląda na to, że komunikat został przyjęty. Na granicę obecnie przybywają tylko te osoby, które mają prawo wjechać do Finlandii swoim autem – przekazał Sami Rakshit, szef departamentu nadzoru w Urzędzie Celnym, cytowany przez fińską agencję STT.

Zakaz wjazdu do Finlandii dla samochodów osobowych zarejestrowanych w Rosji został ogłoszony w piątek. Wszedł w życie w sobotę o północy. Uderza on przede wszystkim w rosyjskich obywateli jadących do Finlandii, czy dalej na teren UE w celach turystycznych.