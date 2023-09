Niższe ciśnienie, dzięki jednemu owocowi...

Spożywanie żywności niskoprzetworzonej oraz o jak najbardziej zbliżonej do tej naturalnie występującej jest podstawą każdej dobrze skomponowanej diety

Produkty te oprócz swoich właściwości prozdrowotnych, dostarczają także wiele witamin oraz składników mineralnych. Banany z pewnością należą do tej grupy. Niestety niektórzy wciąż uważają, że są one wysokokaloryczne i tuczące. Już wiemy, że to nieprawda, a banany wykazują szereg innych właściwości sprzyjających utrzymaniu naszego zdrowia oraz szczupłej sylwetki.

Co znajdziemy w bananach?

Owoc ten to przede wszystkim źródło węglowodanów. W 100 g znajdziemy tam ich 23 g, 1 g białka oraz znikomą ilość tłuszczu. To, jaka proporcja cukrów prostych, do złożonych występuje w tych owocach, zależna jest od stopnia ich dojrzałości. I tak, im banan ciemniejszy, z widocznymi czarnymi plamkami, tym więcej cukrów prostych. Natomiast banany o zielonym odcieniu zawierają więcej błonnika i mniej cukrów. Warto to wiedzieć, ponieważ stopień dojrzałości sprawdza się w różnych przypadkach. Te ciemniejsze lepiej sprawdzą się po treningu oraz do wypieków, natomiast mniej dojrzałe dla diabetyków, ponieważ nie podnoszą szybko poziomu cukru. Oprócz tego banany bogate są witaminy z grupy B, witaminę C, A oraz E. Włączanie ich do diety do również świetny sposób na dostarczenie sobie potasu, magnezu, wapnia, fosforu czy miedzi.

Wpływ na zdrowie

Potas jest głównym elementem, dzięki któremu banany są tak zdrowe. Odgrywa on kluczową rolę w zmniejszaniu ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz udaru mózgu. Ułatwia on także usuwanie nadmiaru zatrzymanej wody w organizmie i tym samym zmniejsza ciśnienie krwi. Średniej wielkości banan (120g) dostarcza zatem około 450 mg potasu, co stanowi około 10% dziennego zapotrzebowania na ten pierwiastek. To także źródło przeciwutleniaczy oraz karotenoidów, wspomagających pracę narządu wzroku, zapobiegających kurzej ślepocie oraz zaćmie. Jak na owoce przystało, tak i banany są źródłem błonnika pokarmowego, a mówiąc ściślej pektyn. To rozpuszczalna frakcja włókna pokarmowego, oczyszczająca nasze jelita ze złogów oraz zbędnych produktów przemiany materii. Ponadto wykazuje działanie zmniejszające poziom cholesterolu LDL. Wybierając banany mniej dojrzałe, dostarczamy sobie fruktooligosacharydów, będących naturalnym prebiotykiem, innymi słowy pożywką dla bakterii bytujących w jelicie grubym. Banany zaleca się także osobom z wrzodową chorobą żołądka, ponieważ zwiększają wydzielanie śluzu oraz neutralizują kwas żołądkowy. Z tego względu dobrze sprawdzają się także w przypadku zgagi.

Banany w diecie redukcyjnej

Wiele osób uważa, że nie powinno sięgać się po banany, kiedy zależy nam na zrzuceniu paru kilogramów. Prawdą jest, że zaliczają się one jednych z bardziej kalorycznych owoców (90 kcal/100 g), ale tym samym sycą na dłużej dzięki dużej zawartości błonnika (3,3 g/100 g) oraz spowolnionym wydzielaniu greliny, zwanej także hormonem głodu. Osobom na diecie o obniżonej kaloryczności zaleca się więc banany niedojrzałe, o zielonej skórce. Mają one znacznie mniejszy indeks glikemiczny (31 niedojrzałe, 51 dojrzałe) i nie powodują gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi. Warto także wspomnieć o ich przeciwdepresyjnym działaniu. Bogate są one w tryptofan, czyli aminokwas następnie przekształcający się w serotoninę. A ile zatem ich jeść? Wedle opinii ekspertów, optymalną ilością jest 1-2 banany dziennie.

Filip Siódmiak