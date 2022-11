Co nam dają polifenole?

Polifenole są jednym z rodzajów antyoksydantów. Regularne ich spożywanie niesie za sobą wiele korzystnych ze zdrowotnego punktu widzenia korzyściami

Są najczęściej występującą w żywności grupą przeciwutleniaczy. Wraz z witaminą C, karotenoidami oraz witaminą E niwelują, wyłapują i wydalają krążące po organizmie wolne rodniki. Sprzyjają one powstawaniu tzw. stresu oksydacyjnego, szybszego starzenia oraz rozwojem chorób nowotworowych.

Niższy cholesterol

Produkty takie jak na przykład owoce jagodowe, w połączeniu z błonnikiem tworzą idealne warunki sprzyjające obniżeniu lipoproteinowej LDL, a podwyższeniu HDL.

Pomoc w obniżeniu ciśnienia krwi

Polifenole mają właściwości rozszerzające ściany naczyń krwionośnych, jednocześnie usuwając złogi miażdżycowe oraz zwiększając przepływ krwi. W badaniu na grupie 1300 osób, podawano do picia zieloną herbatę przez 12 tygodni. Wyniki pokazały, że ciśnienie krwi znacząco się zmniejszyło, w porównaniu z grupą kontrolą.

Zapobieganie nowotworom

Będą one chronić nas przed szkodliwym wpływem wolnych rodników, w tym chorób nowotworowych. Szczególnie jest to widoczne w profilaktyce raka prostaty, za co odpowiada poziom antygenu dla prostaty. Jego podwyższony poziom jest zauważalny u osób z rakiem tego narządu. Pomaga również przy wielu innych nowotworach, lecz ciągle potrzebne są dalsze badania w tej kwestii.

Zdrowe jelita

5-10% - tyle polifenoli wchłania się w świetle jelita cienkiego. Reszta dociera do jelita grubego, gdzie wpływa na rozwój prozdrowotnych bakterii jelitowych Akkermansia. Szczep ten wpływa na utrzymanie zdrowej masy ciała. Niższy poziom cukru

Badanie na 250 000 osób, spożywających zieloną herbatę oraz jagód, udowodniło, że polifenole zawarte w żywności potrafią obniżyć poziom cukru we krwi oraz zmniejszyć ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 o około 9%.

Zdrowie kości

Szczególne działanie na gęstość mineralną kości wykazują izoflawony sojowe. Wspierają one wzrost nowych komórek kostnych oraz zapobiegają uwalnianiu wapnia z kości, co jest główną przyczyną wszelkich złamań, krzywicy oraz osteoporozy.

Mniejsza waga

Badanie z udziałem 100 000 osób pijących zieloną herbatę przez okres 12 tygodni, wykazało, że picie herbaty przyczyniło się do zmniejszenia apetytu oraz zachcianek na wysokokaloryczne przekąski, prowadząc ostatecznie do spadku wagi.

Wolniejsza degeneracja mózgu

Zwalczanie stresu oksydacyjnego oraz stanów zapalnych będzie spowalniać, lub zapobiegać wystąpieniu chorób neurodegeneracyjnych, w tym choroby Alzheimera. W badaniu na osobach powyżej 65 roku życia pijących sok z winogron, przez 12 tygodni porównano kondycję ich mózgu po pięciu i dziesięciu latach. Potwierdziło to, że polifenole zmniejszają występowanie zaburzeń poznawczych i demencji.

Filip Siódmiak