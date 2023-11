Napar z siemienia lnianego. Jak zrobić i na co pomaga?

Siemię lniane to tani, ale zarazem bardzo zdrowy i niezwykle wartościowy składnik naszej diety. Wiele osób zafascynowanych zdrowym stylem życia, codziennie rano zalewa ciepłą wodą lub innym napojem świeżo zmielone siemię lniane. Jednak z jego użyciem można także wykonać napar, który świetnie sprawdzi się w zwalczaniu uporczywego kaszlu. Jak go wykonać?

Drogocenny składnik

Produkt ten znalazł szerokie zastosowanie w fitoterapii oraz medycynie ludowej. Bogaty jest on bowiem w błonnik pokarmowy, usprawniający działanie układu pokarmowego oraz czyszczącego go ze wszelkich złogów. Zawiera też duże ilości mikroelementów, między innymi żelaza, cynku, selenu, witamin z grupy B, folianów oraz lignanów. Posiada ono również wiele substancji bioaktywnych o charakterze antyoksydacyjnym. Zwalczają one negatywne i szkodliwe skutki nadmiernego stresu oksydacyjnego oraz niszczącej działalności reaktywnych form tlenu. Ponadto zwalcza stany zapalne oraz obniża poziom „złego cholesterolu”, przez co minimalizuje ryzyko sercowo-naczyniowe. Stosuje się je jako środek przy problemach gastrycznych. Ale nasiona lnu wykorzystuje się też w dolegliwościach oddechowych.

Napar – jak przygotować?

Wbrew pozorom wykonanie takiego naparu nie jest wcale trudne ani długotrwałe i nie wymaga dużych umiejętności kulinarnych. Całość zajmie nam więc nie więcej niż kwadrans. Na sam początek zalejmy 2 łyżki mielonego siemienia lnianego gorącą wodą i parzmy pod przykryciem przez około 10-15 minut. Nasiona pod wpływem wody pęcznieją i wytwarzają wokół siebie coś na wzór śluzu. Po parzeniu, całość konsystencją powinna przypominać kisiel. Dla wzbogacenia smaku, do środa można dodać odrobinę soku z cytryny lub malin czy odrobinę miodu. Tak przygotowany napar można pić do dwóch razy dziennie. Najlepiej rano i wieczorem.

Jak to działa na kaszel?

Śluz pokrywający nasiona po kontakcie z wodą i parzeniu działa nawilżająco na ściany gardła. Oprócz tego redukuje ból, pieczenie i drapanie w gardle, a w rezultacie zmniejsza częstotliwość kaszlu, dzięki czemu uszkodzony nabłonek oskrzeli jest w stanie szybciej się zregenerować. Ale również dzięki działaniu przeciwzapalnym, wspomaga odkrztuszanie zalegającej w drogach oddechowych wydzieliny.

Czy dla każdego?

Niestety nie. Nie jest on bowiem wskazany osobom zmagającym się z przewlekłymi chorobami układu sercowo-naczyniowego, niedrożnością jelit lub alergią na składniki zawarte w napoju. Także osoby przyjmujące leki powinny wystrzegać się picia naparu z siemienia lnianego. Może on bowiem opóźniać działanie niektórych leków, dlatego najlepiej skonsultować się z lekarzem i upewnić się czy aby na pewno nie będzie on wchodził w interakcje z żadnymi przyjmowanymi przez nas lekami.

Filip Siódmiak