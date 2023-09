Autorytet opozycji za kartę Orlenu wyrzuca z domu!

Czy działania opozycji mogą być jeszcze bardziej absurdalne niż już są? Prof. Radosław Markowski udowadnia, że owszem - mogą!

Jak informuje wPolityce.pl znany autorytet opozycji wskazał, iż przeciwko PiS należy stosować… bojkot konsumencki? Jak? Chociażby uderzając w PKN Orlen! Sęk w tym, że Orlen jest spółką państwową aniżeli „pisowską” i, co za tym idzie, uderzanie weń oznacza też szkody dla uderzających.

CZYTAJ TEŻ:

Polecimy w kosmos na … odchodach krów

USA popiera polskie stanowisko ws. zboża z Ukrainy

Nie przeszkadza to Markowskiemu, który w wywiadzie stwierdził, że gdy odwiedzają go znajomi on przeszukuje ich portfele, szukając popularnych kart Vitay z Orlenu. Ci, którzy takie posiadają zostają wyrzucani z imprez!

W moim domu na dwóch przyjęciach posprawdzałem wszystkim portfele i wszystkich, którzy mieli kartą Vitay w portfelach wyrzuciłem z domu

Co ważne nie jest to pierwszy atak opozycji na państwową spółkę. dopiero co przed kilkoma miesiącami ekonomista Bogusław Grabowski, będący w przeszłości doradcą Donalda Tuska, nawoływał do pełnej prywatyzacji państwowych spółek - w tym Orlenu!

Czy są jakieś granice, których opozycja nie przekroczy?

X/ wPolityce/ as