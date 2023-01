Grabowski o Orlenie: "Rozbić ten koncern!"

Bogusław Grabowski to ekonomista, były członek RPP i, obecnie, zaangażowany w działania opozycji uczony.

W programie Bogdana Rymanowskiego w Radiu ZET Grabowski wypowiadał się, między innymi, na temat tego co powinna robić opozycja gdy dojdzie do władzy. Kreowana wizja jest co najmniej kontrowersyjna, bo obejmuje - pełną prywatyzację państwowych spółek, ale też portów czy lotnisk, wycofanie 13 i 14 emerytury czy też… uderzenie w Orlen.

Zachęcamy do posłuchania:

Twitter/ as/