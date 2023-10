NBP: Inflacja spadnie z 18,4 proc. do 5 proc. Kiedy?

Inflacja na koniec roku wyniesie między 6 a 7 proc., a do połowy 2024 r. roku inflacja spadnie do 5 proc. - ocenił w czwartek na konferencji prezes NBP Adam Glapiński.

Prof. Adam Glapiński stwierdził w czwartek, że niestety, żyjemy w trudnym czasie kampanii wyborczej. Niektórzy ekonomiści ulegają emocjom wyborczym. „Nie będę się odnosił do konkretnych nazwisk, które grzmią, że inflacja rośnie. Prawda jest taka, że inflacja bardzo spada. W 2022 roku mieliśmy inflacje 18,4 proc. a we wrześniu inflacja wyniosła 8,2 proc.”.

Prezes Narodowego Banku Polskiego potwierdził, że wrześniowa inflacja wynosi 8,2 proc. W październiku według prognoz ma wynieś ponad 7 proc. Pod koniec roku inflacja będzie między 6 proc. a 7 proc., a koło połowy przyszłego roku wyniesie 5 proc.

Zapewnił, że bank centralny dąży do 2,5 proc. inflacji.

W ubiegły piątek, 29 września, Główny Urząd Statystyczny podał, że w ujęciu miesiąc do miesiąca ceny spadły o 0,4 proc.

Prof. Adam Glapiński wyjaśnił, że „presja popytowa radykalnie się zawiesiła. W tych warunkach nie ma komu sprzedawać, jeśli firmy podnoszą ceny”.

W kierunku powrotu inflacji do celu, do tych 2,5 proc. oddziałują niższa presja kosztowa i popytowa w kraju i za granicą. Presja kosztowa radykalnie spadła. W sierpniu po raz pierwszy roczna dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu była ujemna – stwierdził szef banku centralnego.

Dodał, że ceny produkcyjne w przemyśle spadają. Wskaźnik PPI obniżył się o 27 pkt. proc., a wśród przedsiębiorców panują nastroje, że trudno będzie uzyskiwać wyższe ceny.

W rzeczywistości, supermarkety wprowadzają karty lojalnościowe, oferując ogromne zniżki, co przekłada się na niższe koszty dla klientów. Niemniej jednak, nie uwzględniamy tego w naszych rozważaniach.

Podsumował, że w schodzeniu inflacji do celu sprzyja też spadek oczekiwań inflacyjnych i zawężenie presji popytowej.

Zgodnie z danymi banku centralnego na koniec sierpnia wartość aktywów rezerwowych NBP w przeliczeniu na dolary wyniosła 182,24 mld dolarów, zaś wartość złota w rezerwach banku centralnego wyniosła ponad 19,65 mld dolarów

Na koniec lipca złoto w rezerwach NBP miało wartość prawie 18,83 mld dolarów.

To czyni Polskę bardziej wiarygodnym krajem, lepszy standing mamy we wszystkich ratingach, jesteśmy poważnym bardzo partnerem i będziemy dalej to złoto kupować. Marzeniem jest, aby dojść do 20 proc. – dodał prezes NBP.