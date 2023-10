Pomoc w depresji poporodowej?

Obecnie na świecie diagnozuje się wiele odmian depresji. Jedną z nich jest dotykająca matki po porodzie, zwana depresją poporodową

Dotychczas jedynym wyjściem dla takich osób była terapia bądź powszechnie stosowane leki przeciwdepresyjne. Jednakże na rynku pojawiło się coś nowego, coś co może okazać się zbawieniem dla cierpiących z tego powodu matek.

Nowatorskie rozwiązane

Za oceanem, w Stanach Zjednoczonych, a dokładnie Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła niedawno pierwszą tabletkę na tak zwaną depresję poporodową. Jak podają, lek ten ma być podawany raz dziennie przez okres 2 tygodni. Względne szacunki FDA uśredniają, że na depresję poporodową choruje 1 na 7 rodzących kobiet. Dobrą wiadomością jest natomiast to, że pigułki te mają być powszechnie dostępne jeszcze w tym roku na przełomie listopada i grudnia.

Czym jest?

Nazwą tego leku to zuranolon. Należy jednak wspomnieć, że nie jest to pierwszy tego typu specyfik dopuszczony do sprzedaży na rynku Stanów Zjednoczonych. Jeszcze przed czasami pandemii, a więc na przełomie 2019 i 2020 roku, FDA zatwierdziła pierwszy tego typu dożylny lek. Jednakże z powodu jego wysokiej ceny oraz konieczności podawania go w placówkach medycznych, stał się on nieosiągalny dla wielu pacjentek.

„Depresja poporodowa to poważny i potencjalnie zagrażający życiu stan, w którym kobiety odczuwają smutek, poczucie winy, bezwartościowość – a nawet, w ciężkich przypadkach, myśli o skrzywdzeniu siebie lub dziecka. A ponieważ depresja poporodowa może zakłócić więź między matką a dzieckiem, może mieć również konsekwencje dla fizycznego i emocjonalnego rozwoju dziecka. Dostęp do leków doustnych będzie korzystną opcją dla wielu z tych kobiet, które radzą sobie z ekstremalnymi, a czasem zagrażającymi życiu uczuciami” – tłumaczy dr Tiffany R. Farchione, z Centrum Oceny i Badań Leków FDA.

Skutki uboczne

Jak podkreślają specjaliści, lek ten wykazuje bardzo silne i doraźne działanie, stąd powinien być on stosowany tylko i wyłącznie wtedy, kiedy inne dotychczas dostępne środki zawiodą. Z etykiety możemy wyczytać, że odradza się prowadzenie pojazdów silnikowych oraz wykonywania innych potencjalnie niebezpiecznych czynności przez co najmniej 12 godzin po zażyciu leku. Wśród najczęściej przywoływanych skutków ubocznych podawanych przez FDA należą senność, zawroty głowy, biegunka, zmęczenie czy zakażenie dróg moczowych. Dlatego ważne jest, aby lek ten stosować bardzo rozważnie, być pod opieką lekarza oraz mieć wsparcie w postaci najbliższych.

Filip Siódmiak

Źródła:

https://medicalxpress.com/news/2023-08-qa-postpartum-depression-drug-heralds.html https://edition.cnn.com/2023/08/04/health/fda-approves-first-postpartum-depression-pill-in-the-us