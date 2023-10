Nowa nadzieja dla osób z depresją lekooporną

Obecnie na świecie na depresję choruje ponad 300 milionów ludzi, z czego aż 1,5 miliona w naszym kraju. Szczególnym wyzwaniem dla lekarzy jest jej odmiana lekooporna

Najczęściej współtowarzyszy ona w przypadku chorób takich jak choroba afektywna jednobiegunowa oraz dwubiegunowa. Na szczęście w ostatnim czasie dla pacjentów z Polski jest szansa na ratunek.

Depresja lekooporna

O tym schorzeniu mówimy wówczas, kiedy zastosowanie dwóch terapii dwoma kolejnymi lekami wskazanymi w leczeniu depresji przez określony czas oraz w określonej dawce nie przynosi rezultatów, a stan chorego nie poprawia się. Jakie jest podłoże takiego stanu rzeczy do dziś nie jest znane. Jak informuje prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii – „Oznacza to, że mamy do czynienia z pacjentem, który cierpi na co najmniej umiarkowany lub ciężki epizod depresji od co najmniej kilku miesięcy”.

Nowatorski program

Od 1 lipca bieżącego roku w naszym kraju rozpoczął się nowy program świadczący pomoc osobom zmagających się z depresją lekooporną. Wedle Ministerstwa Zdrowia, pierwszy pacjent leczony najnowszą metodą opartą na eskateminie będzie mógł rozpocząć już na początku września. Program ten jest refundowany w ramach programu lekowego i będzie dostępny dla każdego zmagającego się z tą chorobą. Eskatemina to substancja dodawana do leków przeciwdepresyjnych, jednakże nie stosowana w tak zwanej monoterapii, ponieważ jej skuteczność została jak na razie udowodniona tylko w połączeniu z lekiem. W 2019 roku została zarejestrowana donosowo do leczenia depresji lekoopornej i zdaniem specjalistów jest to wielki przełom działa ona bardzo szybko i nie wymaga długotrwałej terapii.

Prof. Agata Szulc, kierownik Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM podczas seminarium zorganizowanym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym podkreśliła jednak, że „nie jest to cudowny lek ani panaceum”.

Obecnie eksetaminę podaje się przez okres nie dłuższy niż 7 miesięcy. Później wedle zaleceń lekarza można stosować specjalne dawki podtrzymujące. Skuteczność tej metody wynosi 40% i jak zaznacza prof. Agata Szulc –

„W Stanach Zjednoczonych obecnie powstają coraz to nowe kliniki ketaminowe… Nam nie chodzi o to, żeby ten lek był stosowany powszechnie. To muszą być ściśle wybrani pacjenci. Oczywiście jak każdy lek, również ten nie daje gwarancji wyleczenia, ale jest nadzieją dla sporej grupy osób, które wcześniej tej nadziei nie miały”.

Jak to ma wyglądać w praktyce?

Donosowa terapia eksateminą będzie dostępna w sposób ambulatoryjny – w pierwszym miesiącu 2 razy w tygodniu, a przez kolejne 6 miesięcy – raz w tygodniu lub raz na 2 tygodnie. Uzależnione to będzie od indywidualnych wskazań klinicznych. Po przyjęciu odpowiedniej dawki, pacjent przez minimum 2 godziny powinien pozostać pod opieką lekarza, głównie z obaw o możliwość wstąpienia objawów niepożądanych, takich jak wzrost ciśnienia krwi, objawy psychomimetyczne czy dysocjacyjne.

Na szczęście, objawiają się one tylko w początkowej fazie terapii. Ważne także, aby pacjent do końca dnia nie prowadził pojazdów silnikowych. Wedle ekspertów program ten jest trudnym procesem refundacyjnym, ponieważ jest to pierwszy w Polsce program psychiatryczny przewidywany na 2 lata. Po upłynięciu połowy projektu specjaliści będą w stanie przeanalizować skuteczność dotychczasowej terapii i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Jak informuje podsekretarz Ministerstwa Zdrowia – „Oczekujemy, że na początku lipca pojawi się projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie kryteriów podpisywania kontraktów z podmiotami, w sierpniu rozpoczną się konkursy, a we wrześniu pierwszy pacjent będzie mógł rozpocząć terapię”.

Flip Siódmiak

Źródło: https://www.wum.edu.pl/przelom-w-leczeniu-depresji-lekoopornej-konferencja-na-wum